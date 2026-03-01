The Swiss voice in the world since 1935

El ayatolá Arafi es el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Teherán, 1 mar (EFE).- El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, informó hoy la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume el cargo junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.EFE

jlr/jlp/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR