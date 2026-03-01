El ayatolá Arafi es el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán
Teherán, 1 mar (EFE).- El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, informó hoy la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.
Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume el cargo junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.EFE
