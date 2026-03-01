El ayatolá iraní Jamenei muere en el ataque a gran escala lanzado por EEUU e Israel

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, murió en el ataque a gran escala lanzado por Estados Unidos e Israel contra la república islámica que incendió la región, y que se extendió el domingo por segundo día.

La televisión estatal iraní confirmó la muerte de Jamenei temprano el domingo, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara el fallecimiento del clérigo de 86 años, al que describió como «una de las personas más malvadas de la historia».

Las autoridades anunciaron 40 días de luto ante la muerte del líder, cuya hija, yerno y nieta también fallecieron en el ataque, según los medios iraníes.

Un triunvirato compuesto por el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï; y un jurista del Consejo de Guardianes de la Constitución, se encargarán de la transición tras la desaparición de Jamenei, anunció también la televisión estatal, citando al asesor del ayatolá Mohamad Mokhber.

Miles de personas se congregaron el domingo en la emblemática plaza Enghelab para homenajear al líder supremo, en medio de banderas de la república islámica y al coro de «¡Muerte a Estados Unidos!» y «¡Muerte a Israel!», constataron periodistas de la AFP.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron un «castigo severo» a los «asesinos» del líder supremo.

Esa fuerza dijo que lanzará la operación «más feroz» de la historia contra las bases de Israel y Estados Unidos, ubicadas en países del Golfo que ya sufren las consecuencias de una serie sin precedentes de ataques mortales iraníes.

Poco después, la prensa estatal reportó además que el jefe de los Guardianes, Mohamad Pakpour, y Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo al frente del Consejo Nacional de Defensa, fueron abatidos en la operación israeloestadounidense.

Nuevas explosiones resonaron con fuerza en Teherán durante la mañana del domingo, mientras Trump prometía no aflojar los bombardeos hasta la caída de la república islámica y urgía a las fuerzas de seguridad a mantenerse al margen.

«Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país», dijo Trump en redes sociales.

Israel anunció en la noche del sábado al domingo haber lanzado una nueva ola de ataques, dirigidos contra lanzadores de misiles balísticos y la defensa antiaérea de Teherán.

Irán respondió a estos ataques sin precedentes con salvas de misiles en todo Oriente Medio, que han causado la muerte de al menos dos personas en Abu Dabi y otra en Tel Aviv, mientras las explosiones sacudían las ciudades más emblemáticas de las ricas monarquías árabes del Golfo.

A media mañana el domingo, Teherán anunció una nueva ola de ataques contra Israel y bases estadounidenses. Las sirenas de alerta aérea se activaron en el centro del Estado hebreo y explosiones se oyeron en las capitales de Catar y Baréin, así como en la ciudad emiratí de Dubái.

– «Tomen el poder» –

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin, entre los muertos en la operación conjunta con Washington también figuran el ministro de Defensa irnaí, Aziz Nasirzadeh, pero ninguna fuente lo ha confirmado hasta el momento.

Desde primeras horas de la mañana, cuando comenzó el ataque, Netanyahu y Trump dieron a entender que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

«Cuando hayamos terminado, tomen el poder, les tocará a ustedes hacerlo», dijo el mandatario estadounidense.

Por la noche Trump declaró a ABC News que tiene «una idea muy clara» sobre quién será el próximo líder de Irán. No dio un nombre.

Entre los aspirantes figura Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica. Pahlavi llamó a los iraníes a «permanecer vigilantes» y luego salir a las calles en masa cuando él haga el llamado.

«Con su muerte, la República Islámica ha llegado efectivamente a su fin y pronto será relegada al basurero de la historia», escribió en X.

– «Lección inolvidable» –

Los servicios de emergencia israelíes indicaron que un ataque con misiles iraníes mató a una mujer de 40 años en Tel Aviv, la primera víctima de la represalia iraní, y que unas 20 personas más resultaron heridas.

En Irán, la Media Luna Roja ha dado cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos por los ataques israelíes y estadounidenses que, según esta organización, habrían afectado 24 de las 31 provincias del país.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de 108 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país, un saldo que la AFP no pudo verificar.

En la ONU, Irán denunció un «crimen de guerra» tras la muerte de civiles.

Según el jefe de las fuerzas armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, es un ataque de «una escala completamente diferente» a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo por su parte la noche del sábado que los ataques a Irán son un mensaje a los enemigos de Estados Unidos: «Si matas o amenazas a estadounidenses en cualquier lugar del mundo, como lo ha hecho Irán, entonces te perseguiremos y mataremos».

Esta ofensiva viene después de semanas de advertencias y de varias rondas de negociaciones entre Washington y Teherán mediadas por Omán, la única monarquía del Golfo que salió indemne de la respuesta iraní.

En enero, después de la represión de protestas antigubernamentales en Irán que se saldó con miles de muertos según varias oenegés, Trump había prometido «ayuda» a los iraníes.

El republicano ordenó el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y amenazó con atacar a la república islámica si las negociaciones sobre el programa nuclear y de misiles iraníes no culminaban en acuerdo.

En Teherán, los habitantes mantienen refugiados en sus casas. La policía patrulla las calles, donde solo se veían largas filas delante de las panaderías o las gasolineras.

«Hubo mucho ruido», contó un testigo de la ciudad a un periodista de AFP, antes de que se cortaran las comunicaciones y el acceso a internet, una medida habitual en Irán en periodos de tensión.

Los colegios y las universidades cerraron hasta nuevo aviso.

Más allá de Teherán, también hubo explosiones en Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz, en diferentes puntos del país, según los medios de comunicación iraníes.

– La región, al rojo vivo –

En Israel, periodistas de AFP han oído explosiones en Jerusalén y en otras ciudades como Tel Aviv. Pero Irán no se limitó al Estado hebreo.

En el Golfo, las detonaciones han resonado en Riad, Abu Dabi, Doha, Dubái, Kuwait y Manama, donde una importante base naval estadounidense resultó impactada.

Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos afirman haber interceptado proyectiles iraníes y se reservan el derecho de responder a estos disparos.

Las hostilidades podrían alterar el suministro mundial petróleo y disparar los precios.

Muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo y miles de vuelos han sido cancelados o retrasados en todo el mundo.

Estados Unidos desaconsejó a los barcos comerciales acercarse a la zona.

