El ayatolá Jamenei muere en el ataque a gran escala lanzado por EEUU e Israel

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, murió en el ataque a gran escala lanzado por Estados Unidos e Israel contra la república islámica que incendió la región, y que se extendió el domingo por segundo día.

La televisión estatal iraní confirmó la muerte de Jamenei a primera hora del domingo, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara la muerte del clérigo de 86 años, al que describió como «una de las personas más malvadas de la historia».

Las autoridades anunciaron 40 días de luto, mientras que los Guardianes de la Revolución iraníes prometieron un «castigo severo» a los «asesinos» del ayatolá.

En las calles de Teherán se escucharon cánticos después de que surgieran los primeros reportes desde Israel sobre la muerte de Jamenei, dijeron testigos a la AFP.

Nuevas explosiones resonaron con fuerza en Teherán en las primeras horas del domingo, mientras Trump prometía no aflojar los bombardeos hasta la caída de la república islámica y urgía a las fuerzas de seguridad a mantenerse al margen.

«Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país», dijo Trump en redes sociales.

Israel anunció en la noche del sábado al domingo haber lanzado una nueva ola de ataques, dirigidos contra lanzadores de misiles balísticos y la defensa antiaérea de Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había sido el primero en afirmar que había «numerosos indicios» de que Alí Jamenei había muerto en un bombardeo.

El cuerpo del guía supremo «fue retirado de los escombros de su complejo», informó el canal público israelí KAN. Según el canal 12, «se mostró una foto del cuerpo a Netanyahu y Trump».

Irán respondió a estos ataques sin precedentes con salvas de misiles contra Israel, donde murió una mujer, y también contra varias monarquías del Golfo, muchas de ellas con bases militares estadounidenses.

Las acciones causaron al menos dos muertos en Abu Dabi y varios heridos y paralizaron el tráfico aéreo y marítimo en ese importante nexo comercial entre Asia, Europa y África.

– «Tomen el poder» –

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin, entre los muertos también figuran el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour, Ali Shamkhani, asesor de Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

Los medios estatales iraníes también anunciaron la muerte de la hija, el yerno y la nieta del ayatolá.

Desde primeras horas de la mañana, cuando comenzó el ataque, Netanyahu y Trump dieron a entender que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

«Cuando hayamos terminado, tomen el poder, les tocará a ustedes hacerlo», dijo el mandatario estadounidense.

Por la noche Trump declaró a ABC News que tiene «una idea muy clara» sobre quién será el próximo líder de Irán. No dio un nombre.

Entre los aspirantes figura Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica. Pahlavi llamó a los iraníes a «permanecer vigilantes» y luego salir a las calles en masa cuando él haga el llamado.

– «Lección inolvidable» –

El jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán dará una «lección inolvidable» a Estados Unidos e Israel.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron ataques contra el Ministerio de Defensa y bases militares en Israel, cuyo ejército reportó «varios puntos de impacto» por disparos de misiles.

Los servicios de emergencia israelíes indicaron que un ataque con misiles iraníes mató a una mujer de 40 años en Tel Aviv y que unas 20 personas más resultaron heridas.

En Irán, la Media Luna Roja dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos por los ataques israelíes y estadounidenses que, según esta organización, habrían afectado 24 de las 31 provincias del país.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de 108 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país, un saldo que la AFP no pudo verificar.

En la ONU, Irán denunció un «crimen de guerra» tras la muerte de civiles.

Según el jefe de las fuerzas armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, es un ataque de «una escala completamente diferente» a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo por su parte la noche del sábado que los ataques a Irán son un mensaje a los enemigos de Estados Unidos.

«Si matas o amenazas a estadounidenses en cualquier lugar del mundo, como lo ha hecho Irán, entonces te perseguiremos y mataremos», escribió en X Hegseth.

Como en esa ocasión, la ofensiva viene después de semanas de advertencias y de varias rondas de negociaciones entre Washington y Teherán mediadas por Omán, la única monarquía del Golfo que salió indemne de la respuesta iraní.

En enero, después de la represión de protestas antigubernamentales en Irán que se saldó con miles de muertos según varias oenegés, Trump había prometido «ayuda» a los iraníes.

El republicano ordenó el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y amenazó con atacar a la república islámica si las negociaciones sobre el programa nuclear y de misiles iraníes no culminaban en acuerdo.

Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró que Irán quería mantener su capacidad de enriquecer uranio para «usarlo en una bomba nuclear».

En Teherán, los periodistas de AFP escucharon fuertes explosiones y vieron varias columnas de humo.

Los habitantes se refugiaban en sus casas. La policía patrullaba las calles, donde solo se veían largas filas delante de las panaderías o las gasolineras.

«Hubo mucho ruido», contó un testigo de la ciudad a un periodista de AFP, antes de que se cortaran las comunicaciones y el acceso a internet, una medida habitual en Irán en periodos de tensión.

Los colegios y las universidades recibieron orden de cerrar hasta nuevo aviso.

Más allá de Teherán, también hubo explosiones en las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz, en diferentes puntos del país, según los medios de comunicación iraníes.

– La región, al rojo vivo –

En Israel, periodistas de AFP escucharon explosiones en Jerusalén y en otras ciudades como Tel Aviv. Pero Irán no se limitó al Estado hebreo.

En el Golfo, varias explosiones resonaron en Riad, Abu Dabi, Doha, Dubái, Kuwait y Manama, la capital de Baréin, donde una importante base naval estadounidense resultó impactada.

Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos afirman haber interceptado proyectiles iraníes y se reservan el derecho de responder a estos disparos.

Las hostilidades podrían alterar el suministro mundial petróleo y disparar los precios.

Muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo.

Estados Unidos desaconsejó a los barcos comerciales acercarse a la zona.

Los Guardianes de la Revolución de Irán avisaron a los barcos que el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, estaba cerrado, según la misión naval de la Unión Europea.

