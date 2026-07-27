El Ayuntamiento de Dublín repara placas vandalizadas por sedicente grupo antiimperialista

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Dublín, 27 (EFE).- El Ayuntamiento de Dublín confirmó este lunes que está reparando placas con nombres de calles que han sido vandalizadas por un grupo que se define como antiimperialista y antifascista.

La organización republicana y de izquierdas ‘Lasair Dhearg’ (‘llama roja’, en gaélico) ha reivindicado la autoría de la que denominan «campaña de reconquista de Irlanda».

En un vídeo publicado en sus redes sociales, este grupo aseguró que su objetivo es eliminar los «nombres de personas responsables de innumerables crímenes a lo largo de muchas generaciones y de cientos de años» que «ensucian las calles irlandesas».

En consecuencia, en los últimos días varias placas de emblemáticas calles de Dublín han aparecido cubiertas por otras de fabricación casera que llevan el nombre de héroes de la guerra de independencia irlandesa o del pasado conflicto en Irlanda del Norte.

El Ayuntamiento de Dublín informó hoy de que tiene conocimiento de los daños causados en diferentes señales de la capital y de que trabaja para restaurarlas.

«La legislación que prohíbe la alteración o el deterioro de la señalización de las vías públicas está recogida en la Ley de Carreteras de 1993», recordó la corporación municipal en un comunicado.

A este repecto, ‘Lasair Dhearg’ precisó que de momento no ha sido sancionada por ninguna de las acciones de esta campaña, aunque añadió que «no se hace ilusiones» sobre la posibilidad de que eso ocurra y que se está organizando en consecuencia.

Entre otras, el grupo ha cambiado ahora el nombre de la céntrica calle Dawson, próxima a la universidad Trinity College, por el de ‘Madeleine Ffrench-Mullen Street’, en referencia a esta revolucionaria y combatiente en el Alzamiento de Pascua de 1916.

Asimismo, han colocado una nueva placa sobre Bedford Lane, un callejón del centro de Dublín, para «rebautizarlo» en honor de Mairéad Farrell, miembro del Ejército Republicano Irlandés (IRA) abatida por las fuerzas especiales británicas en Gibraltar en 1988.

‘Lasair Dhearg’ también se atribuyó un ataque cometido con pintura contra un mural antiinmigración en la localidad norirlandesa de Newtownabbey, escenario el pasado mes de graves disturbios racistas. EFE

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