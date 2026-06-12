El BAD alerta de que Asia ya afronta el peor escenario de la crisis energética

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Bangkok, 12 jun (EFE).- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) asegura que Asia atraviesa ya el peor escenario previsto por la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio, con al menos 15 países solicitando financiación de emergencia por un total de 4.000 millones de dólares (3.500 millones de euros).

El presidente del BAD, el japonés Masato Kanda, afirmó que el escenario más adverso contemplado por la institución «ya se ha materializado» y que Asia-Pacífico es actualmente la región «más severamente afectada» por el impacto económico del conflicto, según dijo en una entrevista con el diario británico Financial Times.

«La subida de los precios de la energía, del transporte marítimo y de los insumos ya se ha materializado», señaló Kanda, quien advirtió además de que la escasez de fertilizantes elevará los costes de los alimentos y aumentará las presiones inflacionarias en la región.

El responsable del organismo multilateral indicó que el BAD está preparado para atender nuevas peticiones de financiación por cantidades «muy importantes» y aseguró que dispone de margen suficiente para aumentar los préstamos.

Las declaraciones se producen después de que el BAD rebajara a finales de abril su previsión de crecimiento para las 43 economías en desarrollo de Asia y el Pacífico hasta el 4,7 % en 2026, frente al 5,1 % estimado anteriormente, debido al impacto prolongado de la guerra en Oriente Medio.

La institución también elevó su previsión de inflación regional del 3 % al 5,2 %.

Según explicó entonces el banco, la revisión reflejaba el agravamiento de una crisis que amenaza las rutas energéticas y comerciales globales, especialmente para las economías más dependientes de las importaciones de combustible, las remesas, el turismo y la financiación exterior.

Entre los países que solicitaron ayuda figuran Bangladés, Fiyi, Filipinas y Sri Lanka.

El mayor requerimiento corresponde a Filipinas, con una petición de 1.750 millones de dólares (1.520 millones de euros) tras declarar una emergencia energética nacional, mientras que India solicitó otros 1.500 millones (1.305 millones de euros) para reforzar su capacidad de resistencia ante las consecuencias económicas de la crisis.

Kanda también señaló que el BAD mantiene conversaciones con otros cuatro países sobre posibles préstamos adicionales y anticipó que aumentarán las solicitudes de asistencia, en «una situación realmente grave», afirmó.

Con sede en Manila, el BAD es la principal entidad multilateral de desarrollo de Asia. Fundado en 1966 y compuesto por 69 países miembros, comprometió el año pasado financiación por valor de 29.100 millones de dólares (25.300 millones de euros) para proyectos de desarrollo en la región. EFE

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