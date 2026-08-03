El bajo nivel de inglés limita el acceso a empleos mejor pagados en México

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Ciudad de México, 3 ago (EFE).- El bajo dominio del inglés se ha convertido en una barrera para que profesionistas y recién egresados mexicanos accedan a puestos directivos, empleos tecnológicos y oportunidades laborales mejor remuneradas, en un mercado que demanda cada vez más habilidades para trabajar en empresas y con equipos internacionales.

De acuerdo con la edición 2025 del Índice EF de Dominio del Inglés, basada en el desempeño de 2,2 millones de adultos, México se posiciona en el lugar 103 de 123 naciones y regiones evaluadas.

Con una puntuación de 440, frente a la media global de 488, el país se clasifica dentro de la categoría de dominio “muy bajo”.

Esta situación coincide con la brecha identificada por el instituto educativo Kumon, que estima que menos del 5 % de los profesionistas y egresados universitarios mexicanos logra comunicarse eficazmente en ese idioma, mientras las empresas lo solicitan con frecuencia para cubrir posiciones superiores, directivas o vinculadas con negocios internacionales.

Guillermo Parás Treviño, representante de Kumon, advirtió que la distancia entre las competencias de los candidatos y las necesidades del mercado laboral podría haberse ampliado porque en los últimos años “cada vez son más los alumnos que llegan con deficiencias más marcadas o muy bajo nivel de inglés”, señaló.

Una barrera durante la búsqueda de empleo

Kumon, especializada en enseñanza de matemáticas, lectura e inglés, calcula que solo entre el 3 % y el 4 % de los recién egresados universitarios posee un dominio suficiente para comunicarse en contextos laborales, mientras que cerca del 20 % de los candidatos alcanza un nivel intermedio real.

Además, sostiene que cerca de la mitad de las personas que buscan trabajo reconoce haber perdido alguna oportunidad por no dominar el inglés, una habilidad que puede ampliar entre un 30 % y un 50 % las posibilidades de encontrar mejores puestos, de acuerdo con sus estimaciones.

No obstante, el rezago reflejado en los indicadores internacionales muestra que el problema va más allá de una asignatura pendiente en la escuela, ya que la puntuación de México en el índice de EF cayó 19 puntos respecto de la medición anterior, con resultados particularmente bajos en expresión escrita, con 399 puntos, y expresión oral, con 413.

Para Parás Treviño, la diferencia entre estudiar el idioma y poder utilizarlo en una entrevista, una reunión o una negociación explica por qué numerosos candidatos no logran acreditar en la práctica el nivel que señalan en sus currículos.

Tecnología y trabajo internacional

El dominio del inglés adquiere especial relevancia en sectores como las tecnologías de la información, la programación, el comercio exterior, el turismo y los servicios empresariales asociados al llamado ‘nearshoring’.

“Prácticamente todos los lenguajes de programación, herramientas de ‘software’ y la documentación técnica están en inglés. Dominarlo permite acceder a mejores salarios, colaborar en proyectos internacionales y trabajar de forma remota”, destacó Parás Treviño.

Según Kumon, hablar una segunda lengua puede representar ingresos hasta un 50 % superiores frente a los que reciben personas con perfiles profesionales similares que únicamente se comunican en español.

La institución calcula que entre seis y ocho millones de mexicanos dominan otro idioma, aunque advierte de existe un retroceso entre las nuevas generaciones.

El desafío ocurre, además, en un entorno laboral que exige una actualización constante. El Reporte Futuro del Empleo 2025 señala que el 40 % de las habilidades esenciales requeridas en los puestos de trabajo en México cambiará durante los próximos cinco años, ligeramente por encima del promedio mundial del 39 %.

En este contexto, aprender inglés no sustituye los conocimientos técnicos o la experiencia profesional, pero puede funcionar como una herramienta transversal para acceder a capacitación, documentación especializada y oportunidades internacionales.

Parás Treviño consideró necesario reforzar la enseñanza del idioma desde la formación básica y complementar con programas extraescolares dirigidos tanto a estudiantes como a personas adultas.

Afirmó además que para Kumon el reto no consiste únicamente en obtener una certificación, sino en alcanzar la capacidad de participar en entrevistas, presentar proyectos, comprender documentos técnicos y comunicarse con clientes o compañeros de otros países. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem para la difusión de este contenido.