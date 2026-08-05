El bajo nivel de río Sava obliga a reducir la potencia de una central nuclear en Eslovenia

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(Corrige en el párrafo 7 que la producción se redujo durante 90 días, no un 90 %)

Zagreb, 5 ago (EFE).- La central nuclear de Krsko (NEK), ubicada en Eslovenia pero de uso conjunto con Croacia, comenzará a reducir gradualmente la potencia de su reactor en la noche de este miércoles, debido a la bajada del caudal y el aumento de la temperatura del agua en el río Sava, que se usa para enfriarlo.

«Debido a las condiciones hidrológicas y meteorológicas extremas y persistentes en el río Sava, NEK iniciará una reducción gradual de la potencia del reactor durante la noche previa al jueves 6 de agosto de 2026. Inicialmente, la potencia se reducirá al 80 %», informó la central en su página web.

En esa nota se advierte de que, si la situación se mantiene o empeora, se reducirá aún más la potencia, en lo que ha definido de medida temporal y controlada.

La central nuclear de Krsko produce casi un 60 % de la electricidad de Eslovenia y otro 10 % procede de centrales hidroeléctricas, que están generando también menos a causa de los bajos niveles de los ríos.

El Ministerio de Infraestructura y Energía declaró el martes que hay suficiente electricidad y que está garantizado el suministro.

Krsko empezó a funcionar en 1983. Tiene un reactor de la compañía estadounidense Westinghouse con una capacidad nominal de 1.882 megavatios.

En 2003 NEK redujo la potencia durante 90 días por una situación parecida en el Sava.

La previsión meteorológica señala que no esperan cambios en el caudal o la temperatura del agua en el Sava al menos en catorce días.

También en Rumanía y Hungría hay centrales nucleares funcionando a menos rendimiento debido al bajo nivel en el río Danubio por la sequía y la ola de calor. EFE

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