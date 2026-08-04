El bajo nivel del Vístula obliga a parar la actividad de dos centrales eléctricas polacas

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Cracovia (Polonia), 4 ago (EFE).- La intensa ola de calor que azota a Polonia y el descenso crítico de los niveles de agua en el río Vístula han forzado a dos de las centrales eléctricas más importantes del país a paralizar este martes el funcionamiento de varias unidades, mientras gran parte del país se encuentra en alerta por las altas temperaturas.

En un comunicado de la empresa Enea, propietaria de la central eléctrica de Kozienice -la mayor de Polonia, con 4.000 MW de potencia instalada-, y de la de Połaniec, una de las más importantes, confirmó que en total 6 de las 7 unidades de generación de estas centrales han suspendido su actividad esta mañana.

Según este comunicado, el bajo caudal del Vístula impide la refrigeración de estas centrales y las ha puesto en «una situación de vulnerabilidad e inestabilidad», lo que ha aconsejado el cese de su funcionamiento.

Ante la presión sobre la red, que se enfrenta a una mayor demanda y una menor producción, el operador estatal Red Eléctrica Polaca (PSE) activó este martes medidas de recuperación en el mercado de capacidad para garantizar el suministro.

En declaraciones por teléfono a EFE, Kamila Rożnowska, portavoz de la empresa Tauron Polska Energia, que presta servicio a unos seis millones de clientes, explicó que, «a pesar de las condiciones hidrológicas actuales», las unidades de su grupo «no presentan problemas porque cuentan con circuitos de refrigeración cerrados, lo que evita la necesidad de utilizar tomas de agua o realizar descargas directas en los ríos».

El panorama meteorológico en Polonia es crítico, con alertas de nivel III -el más alto- en el centro, sur y sureste del país.

Se espera que las temperaturas alcancen los 39 grados centígrados en regiones como el sur y el sureste, aunque en algunas ciudades como Cracovia (sur) se han registrado picos de hasta 42 grados.

Paralelamente, el Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW) ha emitido hoy alertas por fuertes tormentas con lluvias que se desencadenarán a partir del jueves, cuando remita la ola de calor.

Según esas alertas, se esperan precipitaciones de hasta 55 milímetros, con granizo y rachas de viento de hasta 115 kilómetros por hora, lo que podría provocar cortes de luz adicionales.

Se prevé que esta situación de calor extremo y alerta se mantenga hasta el jueves por la noche. EFE

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