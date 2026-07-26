El balance de heridos sube a 29 en el atentado islamista del Día del Orgullo en Berlín

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Berlín, 26 jul (EFE).- El número de personas heridas en el atropello múltiple registrado en Berlín en el Día del Orgullo LGBTI de Berlín subió a 29, un ataque en el que murió una persona y que las autoridades consideran como un «atentado islamista», anunció este domingo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

«Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos grave», dijo Dobrindt en una declaración a los medios en el Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín en el que el sábado se celebraba el fin de fiesta del Día del Ogullo LGBTI y en el que el sospechoso, Abdul Ballout, entró conduciendo una furgoneta para atropellar a los participantes del evento.

«Todo lo que vemos aquí indica que lidiamos con un atentado islamista», señaló el ministro, que precisó que al sospechoso se le busca actualmente, no sólo en Berlín, sino en las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren del país. EFE

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