El balance oficial de muertos por ébola en la RDC supera los 400

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La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó los 400 muertos y continúa extendiéndose con la detección de un caso a casi 600 km del foco del brote, según el último balance oficial publicado este jueves.

En total, se han registrado 438 fallecimientos y 1.406 casos, según el informe de situación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

La epidemia, cuyo foco se encuentra en la provincia de Ituri, fue declarada oficialmente el 15 de mayo, y la provoca la cepa Bundibugyo, para el cual no existe ni vacuna ni tratamiento por ahora.

El foco de la crisis, cuya verdadera magnitud sigue siendo difícil de evaluar, se encuentra en la provincia de Ituri (91,2% de los casos y 83,6% de las muertes), fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

El virus también está presente en las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Esta última no ha registrado ningún nuevo caso confirmado desde el 26 de mayo.

En Kisangani, ciudad de 1,5 millones de habitantes a casi 600 km del foco y capital de la provincia de Tshopo, una prueba realizada recientemente sobre el cadáver de una mujer de 24 años y embarazada de 6 meses resultó positiva, según el INSP.

«El cuerpo de la difunta fue transportado clandestinamente en moto hasta Kisangani» desde la zona de salud de Nia Nia, en Ituri, limítrofe con Tshopo y situada a unos 350 km, explicaron las autoridades sanitarias.

El cadáver de una víctima de Ébola es extremadamente contagioso y, en numerosos casos, la enfermedad se transmite durante los rituales funerarios.

Tras la confirmación de los casos en otras dos provincias, se han identificado varios contactos. Algunos de ellos han sido trasladados a Ituri.

El ébola, que se transmite por contacto con los fluidos corporales, ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.

La epidemia más mortífera en la RDC causó casi 2.300 muertes entre los 3.500 enfermos registrados, entre 2018 y 2020.

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