El balance por el devastador ciclón en Madagascar sube a 38 muertos y 12.000 desplazados

Al menos 38 personas murieron cuando un ciclón azotó la segunda ciudad más grande de Madagascar esta semana, informaron las autoridades el jueves, mientras Mozambique se preparaba para la llegada de la tormenta.

El ciclón Gezani tocó tierra el martes en la localidad costera de Toamasina, en el este de ese país insular africano, con vientos que alcanzaron los 250 kilómetros por hora.

La Oficina Nacional de Gestión de Desastres malgache (BNRGC) actualizó el número de víctimas a medida que avanzaban las evaluaciones y afirmó que se registraron 38 muertes, mientras que seis personas seguían desaparecidas y 374 resultaron heridas.

Más de 12.000 habitantes también tuvieron que dejar sus hogares ante la emergencia, según la misma fuente.

El nuevo líder de Madagascar, el coronel Michael Randrianirina, pidió «solidaridad internacional» y afirmó el miércoles que el ciclón «devastó hasta el 75% de Toamasina y sus alrededores».

Las imágenes de la AFP mostraban esa ciudad, de 400.000 habitantes, llena de árboles derribados por los fuertes vientos y tejados arrancados de los edificios.

Según el BNRGC, más de 18.000 viviendas quedaron destruidas por el ciclón y más de 50.000 sufrieron daños o se inundaron.

Gezani se debilitó tras tocar tierra, pero siguió arrasando la isla como tormenta tropical hasta la noche del miércoles.

Según el servicio de predicción de ciclones del departamento de ultramar francés Reunión, a unos 1.000 kilómetros de distancia de Madagascar, se prevé que Gezani vuelva a alcanzar la categoría de ciclón cuando llegue al canal de Mozambique.

Se estima, además, que a partir del viernes por la noche pueda azotar el sur de ese país.

