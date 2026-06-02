El Ballet Nacional Dominicano actuará en el Panamá Ballet Fest 2026

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Santo Domingo, 2 jun (EFE).- El Ballet Nacional Dominicano representará a la República Dominicana en la primera edición del Panamá Ballet Fest 2026, dedicado a la legendaria bailarina Dame Margot Fonteyn, una de las figuras más influyentes en la historia del ballet mundial, anunció este martes la Dirección General de Bellas Artes.

El festival se celebrará del 4 al 6 de junio en el Teatro Baby Aura Torrijos, en la Ciudad de las Artes de Panamá, reuniendo a compañías, bailarines y maestros de diversos países en una plataforma dedicada a la promoción y el intercambio artístico de la danza.

La delegación dominicana estará integrada por cinco bailarines, quienes presentarán una selección de obras que reflejan la riqueza artística y la versatilidad del repertorio de la compañía, abarcando estilos clásicos, contemporáneos y neoclásicos, de acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Bellas Artes.

El programa incluirá el Pas de Deux de Le Corsaire, interpretado por Diana Dopico y Eliosmayquer Orozco; el solo contemporáneo ‘Quisqueya’, interpretado por Yuleidi Pérez, con coreografía del destacado creador dominicano Erick Guzmán; la obra ‘Abandono’, interpretada por Raymundo Rodríguez, con coreografía de Daymé del Toro; y el dúo neoclásico ‘As Ondas da Vida’, de la reconocida coreógrafa brasileña Ingrid Silva, interpretado por Laura de los Santos y Eliosmayquer Orozco.EFE

mf