El Banco Asiático de Desarrollo eleva previsión anual de crecimiento Asia-Pacífico al 5,1%

Bangkok, 10 dic (EFE).- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) revisó este miércoles al alza su previsión de crecimiento económico anual para Asia y el Pacífico, hasta el 5,1 %, impulsado por las exportaciones tecnológicas y una expansión de India superior a la esperada, aunque mantuvo las tensiones arancelarias y la incertidumbre comercial como riesgos clave para los mercados.

El BAD, con sede en Manila, indicó en un informe que prevé un crecimiento del 5,1 % en 2025 del producto interior bruto (PIB) del conjunto de 46 economías en desarrollo de la región, respecto al 4,8 % estimado en septiembre.

La mejora de la perspectiva se debe al «sólido desempeño exportador» de las economías de altos ingresos que venden tecnología al exterior, así como a un crecimiento «mayor al esperado» en India (7,2 %, respecto al 6,7 % anterior), por un «robusto» consumo interno, según el banco.

El banco prevé un crecimiento económico del 4,6 % para China y del 7,3 % para Taiwán en 2025, mientras espera que Indonesia -principal economía del Sudeste Asiático- lo haga un 5 % y las naciones en desarrollo del Pacífico, un 4,1 %.

El organismo mejoró también en un 0,1 % la previsión de crecimiento regional para 2026 y lo situó en el 4,6 %, aduciendo una menor incertidumbre comercial tras la firma de varios acuerdos comerciales entre países de la región y Estados Unidos.

Sin embargo, el BAD incluyó entre los principales riesgos para el conjunto de 46 economías «las renovadas tensiones arancelarias y la incertidumbre sobre la política comercial».

También señaló como posible lastre para el crecimiento de estos países «la mayor volatilidad de los mercados financieros», así como «las presiones geopolíticas, junto con la debilidad del mercado inmobiliario de China».

En un informe publicado en septiembre, el banco señaló que las economías en desarrollo de Asia y el Pacífico crecerían un 4,8 % en 2025 y un 4,5 % en 2026, revisando a la baja previsiones anteriores, debido a los aranceles estadounidenses, entre otros factores. EFE

