El banco australiano ANZ, multado con 159,5 millones de dólares por «conducta inapropiada generalizada»

El ANZ, uno de los «cuatro grandes» bancos de Australia, acordó pagar una multa de 240 millones de dólares australianos (159,5 millones de dólares estadounidenses) por «conducta inapropiada generalizada», dijo el regulador financiero del país el lunes.

La multa fue catalogada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Asic) como la mayor jamás anunciada contra una sola entidad. Fue impuesta al ANZ por «actuar de manera desleal» al gestionar una operación de bonos por 14.000 millones de dólares con el gobierno.

También se acusó a la entidad financiera de «no responder a cientos de avisos de dificultades de clientes», realizar declaraciones falsas o engañosas sobre sus tasas de interés de ahorro y no reembolsar las comisiones cobradas a clientes fallecidos, afirmó la Asic.

«Una y otra vez ANZ traicionó la confianza de los australianos», dijo Joe Longo, presidente de esa dependencia.

«Los bancos deben contar con la confianza de los clientes y del gobierno. Este resultado muestra un desprecio inaceptable por esa confianza que es fundamental para el sistema bancario», afirmó.

El presidente de ANZ, Paul O’Sullivan, confirmó que el banco aceptó la sanción y reconoció que la entidad cometió «errores que han tenido un impacto significativo en los clientes».

«En nombre de ANZ, pido disculpas y les aseguro a nuestros clientes que hemos tomado las medidas necesarias, incluyendo la rendición de cuentas de los ejecutivos responsables», dijo en un comunicado.

ANZ, uno de los cuatro bancos que dominan el sector de los servicios financieros de Australia, anunció la semana pasada que recortará más de 3.500 puestos de trabajo hasta septiembre del próximo año.

