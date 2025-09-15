The Swiss voice in the world since 1935

El banco australiano ANZ, multado con 159,5 millones de dólares por «conducta inapropiada generalizada»

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El ANZ, uno de los «cuatro grandes» bancos de Australia, acordó pagar una multa de 240 millones de dólares australianos (159,5 millones de dólares estadounidenses) por «conducta inapropiada generalizada», dijo el regulador financiero del país el lunes. 

La multa fue catalogada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Asic) como la mayor jamás anunciada contra una sola entidad. Fue impuesta al ANZ por «actuar de manera desleal» al gestionar una operación de bonos por 14.000 millones de dólares con el gobierno.

También se acusó a la entidad financiera de «no responder a cientos de avisos de dificultades de clientes», realizar declaraciones falsas o engañosas sobre sus tasas de interés de ahorro y no reembolsar las comisiones cobradas a clientes fallecidos, afirmó la Asic.

«Una y otra vez ANZ traicionó la confianza de los australianos», dijo Joe Longo, presidente de esa dependencia.

«Los bancos deben contar con la confianza de los clientes y del gobierno. Este resultado muestra un desprecio inaceptable por esa confianza que es fundamental para el sistema bancario», afirmó.

El presidente de ANZ, Paul O’Sullivan, confirmó que el banco aceptó la sanción y reconoció que la entidad cometió «errores que han tenido un impacto significativo en los clientes».

«En nombre de ANZ, pido disculpas y les aseguro a nuestros clientes que hemos tomado las medidas necesarias, incluyendo la rendición de cuentas de los ejecutivos responsables», dijo en un comunicado.

ANZ, uno de los cuatro bancos que dominan el sector de los servicios financieros de Australia, anunció la semana pasada que recortará más de 3.500 puestos de trabajo hasta septiembre del próximo año.

oho/lec/ksb/atm/cjc/arm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR