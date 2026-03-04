El banco CAF aprueba 1.130 millones de dólares en créditos a Uruguay, Ecuador y España

The Swiss voice in the world since 1935
Ciudad de Panamá, 4 mar (EFE).- El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF informó este miércoles de que ha aprobado créditos por un total de 1.130 millones de dólares (unos 972 millones de euros) a Uruguay, Ecuador y España para proyectos hídricos, de seguridad ciudadana y de gestión de deuda.

El multilateral indicó en una declaración pública que autorizó una línea de crédito de 450 millones de dólares (387 millones de euros) a Uruguay para fortalecer la gestión de deuda y la respuesta ante emergencias climáticas.

También un préstamo de 230 millones de dólares (197 millones de euros) a la empresa ACOSOL para garantizar la seguridad hídrica en 11 municipios de la española Costa del Sol.

Asimismo, se aprobaron 450 millones de dólares a Ecuador en dos operaciones para reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta frente a desastres naturales.

«Con estos recursos, CAF reafirma su posición como el socio estratégico de la región, apoyando a nuestros accionistas con soluciones concretas para los desafíos más apremiantes de sus poblaciones», dijo su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados.

CAF también anunció que el directorio ha aprobado el inicio del proceso de incorporación de San Vicente y Las Granadinas como accionista de esa institución, «lo que abrirá nuevas vías para acceder a recursos financieros a largo plazo y subvenciones de cooperación técnica, y le permitirá avanzar en su agenda nacional de desarrollo».

«Gracias a nuestra expansión en el Caribe, vamos en camino de convertirnos en el banco de desarrollo con mayor cobertura geográfica de América Latina y el Caribe», comentó al respecto Díaz-Granados. EFE

