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El Banco Central brasileño reduce los intereses al 14,75 % pese a la guerra en Irán

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Río de Janeiro, 18 mar (EFE).- El Banco Central brasileño redujo este miércoles la tasa básica de intereses del país desde el 15 % al 14,75 % anual, su primera disminución en casi dos años, pese a la incertidumbre que la guerra en Irán genera en los precios en Brasil.

El organismo emisor confirmó el anuncio que había hecho en enero pasado de que iniciaría un proceso de reducción gradual de los tipos, que estaban en su mayor nivel en las últimas dos décadas. EFE

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