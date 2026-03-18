El Banco Central brasileño reduce los intereses al 14,75 % pese a la guerra en Irán

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Río de Janeiro, 18 mar (EFE).- El Banco Central brasileño redujo este miércoles la tasa básica de intereses del país desde el 15 % al 14,75 % anual, su primera disminución en casi dos años, pese a la incertidumbre que la guerra en Irán genera en los precios en Brasil.

El organismo emisor confirmó el anuncio que había hecho en enero pasado de que iniciaría un proceso de reducción gradual de los tipos, que estaban en su mayor nivel en las últimas dos décadas.

El Banco Central admitió, sin embargo, que el actual escenario exige «cautela» en las políticas monetarias por parte de los países emergentes debido a la elevada volatilidad de los precios de los activos y de las materias primas.

«El ambiente externo se hizo más incierto en función de la intensificación de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, con reflejos en las condiciones financieras globales», dijo el organismo en el comunicado en que anunció la reducción del costo del dinero.

Pese a ser un país exportador de petróleo, Brasil importa parte de los combustibles que consume, principalmente el diésel utilizado en el transporte de mercancías y en la maquinaria agrícola.

El precio del diésel aumentó significativamente en las últimas semanas y generó preocupación por la presión inflacionaria que puede provocar, pese a que el Gobierno redujo los impuestos sobre los combustibles para intentar frenar su aumento.

El organismo había anunciado en enero el inicio de un proceso gradual de reducción del costo del dinero en Brasil precisamente por considerar que la inflación estaba bajo control y ante la necesidad de enfrentar la desaceleración de una economía que creció en 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024.

La inflación de Brasil el año pasado fue del 4,26 %, su menor nivel desde 2018 y una tasa dentro de la meta impuesta por el Emisor, que es del 3,0 % anual pero con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual.

La proyección de los economistas del mercado es que la inflación seguirá bajando y se ubicará en el 4,1 % en 2026 y en el 3,8 % en 2027.

El propio Banco Central trabaja con la previsión de que la tasa será del 3,3 % en el tercer trimestre de 2027.

El organismo emisor dijo que, pese a la presión inflacionaria generada por la guerra, consideró «apropiado» dar inicio en este momento a un ciclo de «calibración» de la política monetaria para evitar que el mantenimiento de los intereses elevados por más tiempo continúe provocado una desaceleración de la actividad económica.

Agregó que a partir de las informaciones de los próximos meses ajustará el ritmo de reducción de los tipos para garantizar que el mismo sea compatible con su meta de inflación. EFE

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