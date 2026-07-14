El Banco Central de Argentina refuerza sus reservas con millonaria compra de dólares

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Buenos Aires, 14 jul (EFE).- El Banco Central de Argentina compró este martes 532 millones de dólares, el mayor volumen diario adquirido en lo que va de este año, operación que le permite reforzar sus reservas monetarias.

Según informó la entidad monetaria, luego de realizar esa compra de divisas, las reservas monetarias internacionales del Banco Central se ubicaron en los 48.687 millones de dólares.

La acumulación de reservas es una de las metas que debe cumplir Argentina como parte del acuerdo de facilidades extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2025.

Para cumplir con los objetivos señalados en ese acuerdo, en diciembre pasado el Banco Central argentino anunció un programa de acumulación de reservas internacionales, el cual puso en marcha el 1 de enero de este año.

«El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del programa de acumulación. Adquirió 532 millones de dólares en el mercado libre de cambios, el mayor monto desde el inicio del esquema en 2026», destacó este martes la firma Portfolio Personal Inversiones en un informe.

En lo que va de este año, las compras de divisas por parte del Banco Central argentino ascienden a 12.277 millones de dólares. EFE

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