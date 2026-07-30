El Banco Central de Bolivia dice que intervendrá si hay una «sobrerreacción» cambiaria

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La Paz, 30 jul (EFE).- El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este jueves que intervendrá para contener una posible «sobrerreacción» del tipo de cambio, tras un mes de la aplicación de un régimen cambiario flexible, periodo en el que la cotización del dólar pasó de 9,73 a 11,89 bolivianos.

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó en una rueda de prensa que el ente emisor «está aprobando un reglamento de compra y venta de dólares» que le permitirá intervenir en el mercado cambiario, que opera libremente, para «evitar episodios de sobrerreacción en el tipo de cambio».

«El Banco Central intervendrá para contener esa sobrerreacción. No estamos diciendo que vamos a controlar el tipo de cambio, sino evitar sobrerreacciones», remarcó.

Espinoza mencionó que el BCB cuenta con 639 millones de dólares para «intervenir sin dificultad» ante una sobrerreacción y consideró que el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, que espera que se haga efectivo en agosto, servirá para estabilizar el tipo de cambio.

Asimismo, precisó que a esto se suman medidas de política monetaria con el fin de «controlar la cantidad de dinero que está en circulación», lo que, señaló, «es un compromiso del BCB» para garantizar el retorno al equilibrio macroeconómico.

Bolivia puso en vigencia el pasado 29 de junio un régimen cambiario flexible después de 15 años en los que la cotización oficial se mantuvo fija en 6,96 bolivianos, si bien la escasez de dólares que comenzó en 2023 alentó el funcionamiento de mercados paralelos en los que el precio de la divisa fue muy superior.

El nuevo valor fluctuante de la divisa aumentó progresivamente hasta cotizarse este jueves en 11,89 bolivianos, lo que generó preocupación en sectores dedicados a la exportación e importación de productos, que pidieron al Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, una solución a esta situación.

Al respecto, el presidente del BCB mencionó que la variación del dólar en este último mes «está dentro de los márgenes» que habitualmente se dan cuando se pasa de un régimen fijo a uno flexible.

Espinoza también recordó que el mayor incremento de la cotización del dólar se produjo en mayo del año pasado, cuando alcanzó los 20 bolivianos en el mercado paralelo, pero que unos meses después «bajó y se moderó».

«Estos sobresaltos que se han registrado en este último periodo no son de la magnitud que tuvimos el año pasado y serán debidamente controlados», remarcó.

Además, indicó que la inflación interanual está cercana al 4 % y «está bien controlada», por lo que proyectó que el próximo año ese indicador será solamente de un dígito, en comparación con 2025, cuando superó el 20 %.

La semana pasada, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, mencionó en una entrevista con EFE que en las próximas semanas se prevé que el tipo de cambio se estabilice y se sitúe cerca de los 10 bolivianos por dólar. EFE

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