El Banco Central de Brasil eleva la previsión de crecimiento para el país hasta el 2 %

Compartir

3 minutos

(Actualiza con rueda de prensa y previsiones de Gobierno y organismos internacionales)

São Paulo, 25 jun (EFE).- El Banco Central de Brasil anunció este jueves una mejora en la previsión de crecimiento para este 2026, del 1,6 % al 2 %, ante la fuerte actividad del primer trimestre.

Entre las razones para la revisión por parte de la mayor economía latinoamericana, el informe trimestral de política monetaria de la institución apuntó a la «sorpresa positiva» que supuso el avance del 1,1 % en el producto interno bruto (PIB) en los tres primeros meses del año, marcados por un conflicto en Oriente Medio que no frenó el crecimiento.

Además, destacó la mejora en las perspectivas para la agricultura y la industria y los bajos niveles de desempleo, así como la expectativa de un «mayor dinamismo» de la demanda interna gracias, en parte, a estímulos fiscales del Gobierno como la reducción del impuesto de renta.

«El crecimiento fue superior al esperado en el primer trimestre y la composición del aumento también cambió; el consumo de las familias se recuperó», dijo en una rueda de prensa el director de política económica del Banco Central, Paulo Picchetti.

Pese a la mejora en la proyección, esta aún refleja una desaceleración en la economía brasileña, que avanzó un 2,4 % el año pasado y un 3,4 % en 2024.

Más optimista, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera un avance del 2,3 % este año, mientras que la OCDE y el Fondo Monetario Internacional estiman un crecimiento del 1,6 % y del 1,9 %, respectivamente.

El Banco Central dijo que la actividad económica perderá fuerza en el segundo trimestre del año, en medio del debilitamiento del consumo de las familias y del sector exportador.

Al mismo tiempo, apuntó al aumento de la inflación debido al conflicto en Oriente Medio, que ha provocado una subida en el precio internacional del petróleo.

Según el informe, la inflación continuará al alza hasta el final del año, cuando se situará en 5,2 %, muy por encima de la meta de la institución monetaria, pero a partir de ese momento empezará a disminuir y que se alineará con los objetivos en 2028.

En este escenario, el Banco Central redujo la semana pasada en 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés, el tercer recorte consecutivo, hasta dejarla en un 14,25 % interanual.

Sin embargo, dejó en el aire cuáles serán sus próximos pasos, si continuará con los recortes o los frenará, ante la incertidumbre del escenario internacional.

«En este ambiente, dar pistas sobre lo que vas a hacer puede ser contraproducente para la eficiencia de la política monetaria», afirmó hoy durante la rueda de prensa el presidente de la institución, Gabriel Galípolo. EFE

jmc/mp/jrh