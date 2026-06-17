El Banco Central de Brasil reduce por tercera vez la tasa de interés en 0,25 puntos

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São Paulo, 17 jun (EFE).- El Banco Central de Brasil recortó este miércoles la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales hasta dejarla en un 14,25 % interanual, la tercera reducción consecutiva.

La dirección del organismo emisor de la principal economía latinoamericana mantuvo con esta decisión unánime su apuesta por relajar la política monetaria, después de que la tasa alcanzara su nivel más alto en dos décadas.

El Banco Central apuntó en un comunicado que el recorte es «compatible» con los esfuerzos por acercar la inflación a la meta del 3 % anual con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual.

Con todo, señaló que el presente contexto internacional se caracteriza por un «fuerte aumento» de la incertidumbre, en parte debido a la «indefinición» sobre los términos del acuerdo entre Irán y EE. UU. para superar el conflicto en Oriente Medio.

En el ámbito doméstico, la institución apuntó a la mejora de los indicadores económicos en el primer trimestre y a la subida de la inflación esperada para el cierre de 2026 hasta el 5,2 %, es decir, por encima de la meta.

De cara a las próximas reuniones, el Banco Central dijo que la duración de la actual política de recortes dependerá de nuevas informaciones para asegurar la convergencia con la meta y reafirmó la necesidad de «serenidad y cautela».

El emisor ya redujo la tasa en la misma proporción en sus dos últimas reuniones de marzo y abril, pese a los temores de que la guerra entre EE. UU. e Irán provocase una subida inflacionaria ante el encarecimiento del barril de crudo.

Sin embargo, el precio internacional del petróleo cayó esta semana tras el anuncio de un acuerdo preliminar entre las dos naciones para reabrir el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que pasa alrededor de una quinta parte de la producción gasística y petrolera mundial.

Al mismo tiempo, la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyas decisiones el emisor brasileño sigue de cerca, mantuvo este miércoles la tasa de interés en el mismo nivel por cuarta vez seguida, pero avisó de que puede aumentarla este año ante las presiones inflacionarias.

En Brasil, la reducción de los intereses ha sido una demanda constante del sector productivo y del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se presenta a la reelección en los comicios del próximo octubre.

El alto costo del crédito es visto como un obstáculo para el crecimiento, justo cuando la mayoría de previsiones apunta a una desaceleración económica este año.

El producto interior bruto (PIB) del país creció un 1,1 % en el primer trimestre, impulsado por el sector agropecuario.EFE

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