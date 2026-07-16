El banco central de Canadá mantiene la tasa de interés por la mejoría de la economía

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El banco central de Canadá mantuvo la tasa de interés de referencia en 2,25% el miércoles, y citó «mejoras» en la economía aunque advirtió de los riesgos por la guerra en Medio Oriente y la incertidumbre por la relación comercial con Estados Unidos.

La economía canadiense se desaceleró durante el año pasado, luego de que los aranceles del presidente Donald Trump golpearan sectores claves, como el automotor, provocaran pérdidas de empleo y sembraran inquietud en la comunidad empresarial.

Canadá entró en recesión técnica a comienzos de este año, después de informar sobre dos trimestres consecutivos de contracción económica. Sin embargo, hay signos de mejoría.

«Los dos mayores riesgos para las proyecciones (del banco) siguen siendo el conflicto en Oriente Medio y nuestra relación comercial con Estados Unidos», declaró el gobernador del banco central de Canadá, Tiff Macklem.

Indicó que aunque la incertidumbre alrededor de «la política comercial de Estados Unidos continúa siendo un obstáculo, los consumidores han sido resilientes y los negocios se están adaptando».

El pasado 1 de julio, el presidente Donald Trump se negó a renovar el acuerdo de libre comercio de Norte América (T-MEC), crucial para la economía canadiense. El acuerdo sigue vigente, mientras sus partes buscan negociar revisiones.

Sobre Medio Oriente, el banco ha dicho que no reaccionará de forma exagerada a la inflación de los precios de la energía y que solo subiría sus tasas si hay evidencia contundente de que las altas cotizaciones del crudo golpean otros sectores de la economía.

«Hasta ahora, no estamos observando efectos de contagio generalizados por el aumento de los precios de la energía», dijo Macklem.

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