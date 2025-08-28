El banco central de Corea del Sur congela los tipos en el 2,5 %

Seúl, 28 ago (EFE).- El Banco central de Corea del Sur (BoK) decidió este jueves mantener sin cambios su tipo de interés de referencia en el 2,5 %, ante temores por el alto endeudamiento de los hogares y la tendencia al alza de los precios de la vivienda en la capital.

El BoK explicó en un comunicado sobre los resultados de su reunión del Comité de Política Monetaria, que mantener el nivel actual resulta «adecuado» en un momento en que la inflación se ha moderado, pero las previsiones de crecimiento continúan rodeadas de incertidumbre.

«Es necesario vigilar más de cerca la evolución de los precios de la vivienda en la zona capitalina y de la deuda de los hogares», dijo el banco central.

La autoridad monetaria ya había reducido en varias ocasiones los tipos desde finales de 2024 para estimular la economía.

El banco central elevó además ligeramente su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2025 del 0,8 % al 0,9 %, aunque mantuvo la de 2026 en el 1,6 %, lo que apunta a que la cuarta economía de Asia seguirá atrapada en un ciclo de bajo dinamismo.

La cifra revisada sobre el PIB surcoreano sigue siendo muy inferior a la tasa de crecimiento potencial estimada para el país asiático, del 2 %, el ritmo máximo al que una economía puede crecer sin disparar la inflación.

El banco central subrayó que la ligera recuperación está apoyada por un repunte del consumo tras las medidas de estímulo fiscal y por las exportaciones de semiconductores, pero advirtió de que el efecto de los aranceles de Estados Unidos puede ir frenando el comercio exterior en los próximos meses.

«La senda de crecimiento futuro está marcada por una elevada incertidumbre relacionada con las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, la imposición de aranceles por producto y la velocidad de la mejora de la demanda interna», dijo el banco.

En lo que respecta a la inflación, el BoK revisó al alza su proyección para este año, desde el 1,9 % al 2,0 %, y la de 2026, del 1,8 % al 1,9 %.

El organismo destacó que, pese al encarecimiento de productos agrícolas, las presiones de la demanda se mantienen contenidas y el índice se situará en torno al objetivo del 2 % gracias a la estabilidad de los precios del crudo.

De cara al futuro, el banco central evaluará con cautela el momento y la magnitud de eventuales recortes adicionales de tipos.

Expertos citados por la agencia local de noticias Yonhap prevén que el BoK recorte la tasa de política monetaria en 0,25 porcentuales en octubre. EFE

