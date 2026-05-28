El banco central de México recorta la proyección de crecimiento para 2026 tras un débil primer trimestre

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El banco central de México recortó el miércoles su estimación de crecimiento para este año, debido al débil desempeño de la economía durante el primer trimestre.

Banco de México (Banxico) bajó su pronóstico para el PIB anual en su informe trimestral: a 1,1% desde el 1,6% que estimó en su reporte previo de febrero.

El ente emisor explicó que la rebaja respondió al «desempeño de la actividad económica en el primer trimestre del año considerablemente más débil de lo esperado».

Agregó que el magro crecimiento de 0,2% de los primeros tres meses del año estará «parcialmente compensado» por la expectativa de una actividad más vigorosa en el segundo y tercer trimestres.

Esta mejoría, abundó Banxico, se explica por una demanda más fuerte de lo esperado de las exportaciones a Estados Unidos, socio de México en el acuerdo comercial T-MEC, actualmente en revisión.

México envía a su vecino del norte más del 80% de sus exportaciones, que son principalmente manufacturas y que el año pasado sumaron casi 665.000 millones de dólares.

La economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, creció el año pasado apenas 0,8%, su nivel más bajo desde el desplome de 8,5% del 2020 por la pandemia del coronavirus.

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