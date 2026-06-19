El Banco Central de Perú estima una inflación anual del 3,8 %, por alzas del combustible

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Lima, 19 jun (EFE).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima una inflación anual del 3,8 % para el país andino en 2026, debido al incremento del precio internacional de los combustibles y del transporte en el primer trimestre del año, así como un alza del producto interior bruto (PIB) del 3,4 % para este año, según informó este viernes su presidente, Julio Velarde.

En su presentación del reporte de inflación de junio, Velarde explicó que se espera que la inflación «regrese al rango meta a inicios del 2027» y baje ese año al 2 % anual, similar al porcentaje de 2024.

El titular del banco emisor peruano dijo que la inflación de Perú subió fuertemente en marzo y abril por el alza internacional del precio del petróleo, a raíz del conflicto en Medio Oriente, pero que el índice bajó a -0,16 % en mayo y en junio seguirá a la baja, aunque no negativa.

«Esperamos algunos meses de inflación negativa, pero va a impactar el fenómeno de El Niño Costero en el precio de algunos alimentos», señaló Velarde sobre la proyección de un evento climático fuerte en lo que resta del año y hasta inicios de 2027, caracterizado por lluvias torrenciales en la costa norte del país.

Precisamente, el fenómeno de El Niño puede generar un impacto negativo en el crecimiento económico de 0,7 puntos porcentuales en este año y de 0,8 puntos en 2027, según anticipó Velarde.

La proyección del PIB en Perú para 2026 es del 3,4 %, alentada por una inversión privada del 12,5 % para este año, y un alza del 3,2 % en 2027, indicó el titular del BCRP.

De igual forma, el funcionario añadió que Perú espera registrar un déficit fiscal del 1,8 % del PIB en 2026 por el «enorme» gasto fiscal reportado en el últimos meses, así como una deuda pública no financiera de 28 % del PIB.

La expectativa del banco central es reducir el déficit fiscal al 1,5 % del PIB en 2027, anotó.

Con respecto a la política monetaria, Velarde dijo que la tasa de interés de referencia se mantiene en el 4,25 % desde septiembre del año pasado, una de las más bajas de la región, y que tras los resultados de la segunda vuelta electoral, que mantuvo en las primeras horas un empate técnico entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, el banco central compró seiscientos millones de dólares para estabilizar la moneda local.

Sin embargo, Velarde indicó que «la presión ha sido más apreciatoria (positiva) hasta ahora», con los resultados electorales de la segunda vuelta que le dan un virtual triunfo a Fujimori.

A la fecha, Perú mantiene un nivel de reservas internacionales netas de 100.000 millones de dólares y un superávit de la balanza comercial de cerca de 50.000 millones de dólares por el fuerte crecimiento de las exportaciones debido a los altos precios internacionales de los metales. EFE

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