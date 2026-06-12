El Banco Central de Perú mantiene tasa de referencia en 4,25 % por noveno mes

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Lima, 11 jun (EFE).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo este jueves la tasa de interés de referencia en 4,25 % por noveno mes consecutivo, tras tomar en cuenta que la inflación en mayo pasado en el país fue negativa, ubicándose en -0,16 %, principalmente por los menores precios de algunos alimentos.

En su sesión mensual de directorio, el BCRP indicó que, en términos interanuales, la tasa de inflación total se redujo de 4,0 % en abril a 3,9 % en mayo, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se mantuvo en 4,4 % en el mismo periodo, ubicándose por encima del rango meta, fijado en un máximo de 3 %.

Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2,8 % en abril a 2,9 % en mayo, manteniéndose dentro del rango meta.

El BCRP detalló que, si se toma en cuenta que la mayor parte de la inflación está asociada a factores de oferta que se estiman temporales, se proyecta que tanto la interanual como la sin alimentos y energía retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección, y se ubiquen alrededor de 2 % en 2027, conforme se disipen los efectos de estos choques de oferta.

Añadió que la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas de la encuesta realizada por el Banco Central continúa ubicándose en el tramo optimista y se observó una recuperación en la mayoría de los indicadores de expectativas.

El banco advirtió, sin embargo, que el riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una elevada volatilidad de los mercados financieros y en los precios internacionales del petróleo.

El BCRP sostuvo que, a pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.

El directorio aseguró, finalmente, que se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes para realizar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria y adoptar las acciones para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección.

En la misma sesión de directorio, el banco emisor acordó mantener una tasa de interés de 2,25 % para depósitos ‘overnight’ (de un día para otro), para las operaciones en moneda nacional con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y créditos de regulación monetaria, el banco mantuvo un 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses, y la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a esas 10 operaciones en los últimos tres meses.

La próxima sesión del directorio en la que se evaluará el Programa Monetario de Perú será el 9 julio, indicó el BCRP. EFE

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