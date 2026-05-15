El Banco Central de Perú mantiene tasa de referencia en 4,25 % por octavo mes consecutivo

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Lima, 14 may (EFE).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo este jueves la tasa de interés de referencia en 4,25 % por octavo mes consecutivo, tras tomar en cuenta que el aumento de la inflación durante el mes pasado, en 0,52 %, obedeció principalmente a incrementos en tarifas de transporte local y combustibles en un contexto de mayor cotización internacional del petróleo.

En su sesión mensual de directorio, el BCRP indicó que, en términos interanuales, la tasa de inflación total se elevó de 3,8 % en marzo y a 4 % en abril, en tanto que la inflación sin alimentos y energía aumentó de 3,7 a 4,4 % en el mismo periodo, con lo que se ubicó por encima del rango meta, establecido en un máximo de 3 %.

Agregó que las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2,5 % en marzo a 2,8 % en abril, con lo que se mantuvieron dentro del rango meta de inflación.

El BCRP detalló que la mayor parte de la inflación está asociada «a factores de oferta que se estiman temporales», por lo que se proyecta que tanto la interanual como la sin alimentos y energía retornarán al rango meta dentro del horizonte de proyección, y se ubicarán alrededor de 2 % en 2027, «conforme se vayan disipando los efectos de estos choques de oferta».

También señaló que los indicadores adelantados de la actividad económica a abril «siguen mostrando un buen desempeño», aunque se observó un deterioro de los indicadores de expectativas, mientras que el riesgo global sigue elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y un alto precio internacional del petróleo.

«A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana», acotó.

En ese sentido, el directorio del BCRP aseguró que «se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes» para, de ser necesario, realizar ajustes en la posición de la política monetaria y garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección del país.

En la misma sesión de directorio, el banco emisor acordó mantener una tasa de interés de 2,25 % para depósitos ‘overnight’ (de un día para otro), para las operaciones en moneda nacional con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y créditos de regulación monetaria, el banco mantuvo un 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses, y la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a esas 10 operaciones en los últimos tres meses.

La próxima sesión del directorio en la que se evaluará el Programa Monetario de Perú será el 11 junio, indicó el BCRP. EFE

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