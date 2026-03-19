El Banco Central de Suecia mantiene los tipos básicos de interés en el 1,75 %

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Copenhague, 19 mar (EFE).- El Banco Central de Suecia (Riksbank) anunció este jueves que los tipos básicos de interés se mantendrán en el 1,75 % y que seguirán en ese nivel a medio plazo, aunque la guerra en Oriente Medio hace que ese pronóstico sea «muy incierto».

«El principal escenario del Riksbank, muy incierto en este momento, asume que la guerra tiene efectos moderados en la inflación y la recuperación económica. Aun es demasiado pronto para poder ver con claridad cómo la guerra afectará a ese pronóstico», señaló este organismo en un comunicado.

El Riksbank cree que mantener los tipos estables contribuirá a reforzar la economía y a que la inflación subyacente se mantenga en torno al 2 % a finales de año.

El análisis de esta institución apunta a que la guerra reducirá el crecimiento económico a corto plazo y elevará la inflación como consecuencia de la subida de los precios de la energía.

«El Riksbank vigila la evolución de los acontecimientos de cerca y ajustará su política monetaria si las perspectivas para la inflación y la actividad económica así lo requieren», consta en el comunicado. EFE

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