El Banco Central de Suecia mantiene los tipos básicos de interés en el 2 %

1 minuto

Copenhague, 20 ago (EFE).- El Banco Central de Suecia (Riksbank) anunció este miércoles que mantendrá los tipos básicos de interés en el 2 %, aunque no descartó que haya alguna bajada antes de fin de año.

La inflación ha subido más de lo esperado en Suecia durante el verano, aunque debido a factores temporales, al mismo tiempo que la actividad económica se mantiene en una situación de debilidad, apunta este organismo para justificar su decisión.

«Nueva información indica que el crecimiento todavía es bajo. Los hogares son cautos con respecto al gasto y el mercado laboral no muestra aún ningún signo claro de mejora», consta en un comunicado.

El Riksbank señala que hay «riesgos» en la recuperación de la economía sueca, los precios y la inflación, así como una incertidumbre «alta» a nivel internacional sobre la política económica de Estados Unidos, la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

La decisión de mantener los tipos en el 2 % se hará efectiva a partir del 27 de agosto. EFE

