El Banco Central de Turquía baja los tipos de interés 250 puntos básicos, hasta el 40,5 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Estambul, 11 sep (EFE).- El Banco Central de Turquía decidió este jueves bajar los tipos de interés del 43 %, fijado en julio pasado, al 40,5 %, lo que supone un recorte de 250 puntos básicos, justificado por la ralentización de la inflación y una demanda interna débil.

La institución mantiene así la dinámica de bajadas puesta en marcha en diciembre de 2024, aunque interrumpida por una subida en abril pasado, en medio de turbulencias políticas.

Al mismo tiempo que baja al 40,5 la tasa de préstamos a una semana vista, el Banco reduce del 46 al 43,5 % la tasa de préstamos concedidos de un día para otro (overnight), y del 41,5 al 39 % la de préstamos pedidos con este mismo plazo.

En su comunicado, el banco emisor justifica la bajada con que «la tendencia subyacente de la inflación se ralentizó en agosto», indicando que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre superaba las proyecciones y que la demanda nacional seguía débil.

«Los datos recientes muestran que las condiciones de demanda están en un nivel de deflación», indica el Banco, aunque reconoce que «los precios de comida y de servicios con gran inercia ejercen una presión de subida a la inflación» y que «las expectaciones respecto a la inflación continúan representando un riesgo».

La inflación interanual de septiembre se situó en un 32,9 %, apenas medio punto por debajo del valor de agosto, mes en el que el Banco reiteró su objetivo de alcanzar para fines de año un valor interanual del 24 %.EFE

