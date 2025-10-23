El Banco Central de Turquía baja los tipos de interés un punto porcentual, hasta el 39,5 %

Ankara, 23 oct (EFE).- El Banco Central de Turquía (CBRT) redujo este jueves los tipos de interés del 40,5 % al 39,5 %, algo esperado por los mercados, pese a que la inflación sigue alta y el proceso de bajada de los precios se ha ralentizado.

El banco emisor, que considera la lucha contra la inflación su principal prioridad, reiteró que mantendrá una política monetaria restrictiva hasta lograr «una disminución significativa y sostenible» de la inflación mensual.

En septiembre, el CBRT ya había reducido los tipos en 250 puntos básicos, tras subrayar que mantiene una política prudente.

Según el Instituto Nacional de Estadística (Turkstat), la inflación de septiembre fue del 3,23 % mensual y del 33,29 % interanual, por encima de las expectativas del mercado, y los analistas anticipan una cifra aún mayor en octubre.

El gobernador del CBRT, Fatih Karahan, estimó en agosto que la inflación cerrará 2025 entre el 25 y el 29 % y descenderá hasta el rango del 13 al 19 % en 2026.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, afirmó recientemente que la presión inflacionista se reducirá de forma notable a partir de 2026, cuando se espera situarla por debajo del 30 %.EFE

