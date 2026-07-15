El Banco Central eleva a 4,5 % la proyección de crecimiento del PIB de Paraguay este año

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Asunción, 15 jul (EFE).- El Banco Central de Paraguay (BCP) elevó a 4,5 % la previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país para este año, estimado en 4,2 % por el emisor en diciembre pasado, al tiempo que redujo de 3,5 % a 3,3 % la proyección de la inflación.

Así lo dio a conocer este miércoles el BCP en su Informe de Política Monetaria de junio de 2026, en el que proyecta «un mayor crecimiento de la agricultura, impulsado por mejores resultados de la producción de soja», el producto estrella de exportación del país.

También prevé alzas en los resultados de sectores como la manufactura, la producción de electricidad y los servicios.

La estimación de crecimiento del sector agrícola se revisó del 3,2 % a 4,7 %, y el sector manufacturero del 3,7 % al 3,9 %, detalló el documento.

Del mismo modo, el sector de electricidad y agua registrará «una mejor dinámica» y crecerá este año hasta un 7,4 %, frente al 5,7 % que estimó inicialmente el BCP, mientras se calcula que los servicios se expandan un 4,6 %.

Por otra parte, el BCP ajustó a la baja las proyecciones del costo de la vida de este año hasta el 3,3 %, lo que aseguró «responde en gran medida a la menor inflación de los bienes no energéticos, en particular, los bienes no alimenticios».

La entidad destacó que las expectativas de inflación han continuado en línea con la meta del 3,5 % y que el indicador «se ha mantenido bajo» en junio pasado hasta el 2,1 % interanual.

En diciembre pasado, el BCP estimó de manera «conservadora» que Paraguay crecerá 4,2 % en 2026, por encima del 2,2 % proyectado para la región.

La economía paraguaya se expandió un 6,6 % en 2025, un 4,2 % en 2024, y creció hasta el 4,7 % en 2023. EFE

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