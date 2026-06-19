El Banco Central ruso baja la tasa de interés menos de lo esperado por los empresarios

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Moscú, 19 jun (EFE).- El Banco Central ruso (BC) bajó este viernes los tipos de interés un 0,25 puntos porcentuales, hasta el 14,25 %, por debajo de las expectativas del sector empresarial, que demandaba una bajada más pronunciada.

«El Consejo de Administración del Banco Central ruso decidió reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 14,25 % anual», informó el órgano regulador.

De este modo, las autoridades financieras aseguran que «el crecimiento económico continúa a un ritmo moderado tras una desaceleración temporal a principios de año».

Se trata de la novena bajada consecutiva de los tipos de interés, que se situaban en un 21 % en junio de 2025.

El Banco Central ruso afirmó que el crecimiento de los precios se ha moderado ligeramente y estimó el actual nivel de inflación cerca del 5,6 %, aunque las expectativas inflacionarias siguen siendo altas.

«El Banco de Rusia evaluará la conveniencia de nuevas reducciones de la tasa de interés de referencia en sus próximas reuniones, en función de la sostenibilidad de la desaceleración de la inflación, la dinámica de las expectativas inflacionarias y una evaluación de los riesgos derivados de las condiciones internas y externas», añadieron.

Sin embargo, se observa que los riesgos proinflacionarios siguen superando a los desinflacionarios en el medio plazo.

El BC explicó que los riesgos proinflacionarios aumentaron debido a la disminución en la producción de hidrocarburos, hecho que coincide con un aumento de ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa.

Mientras tanto, los riesgos desinflacionarios se asocian a una desacaleración más significativa de la demanda interna, que ha presentado malos resultados en los últimos meses acompañados de las altas cifras de cierres de negocios en todo el país.

El jueves, el presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, Alexandr Shojin, señaló que lo óptimo para la economía rusa sería reducir esta vez la tasa de interés en un punto porcentual, «para evitar que la economía se paralice por completo».

«Las empresas lo necesitan, no un deshielo, sino un estímulo», añadió en un contexto de grave caída de la inversión en todos los sectores a excepción de la industria militar.

Se espera que la presidenta del BC, Elvira Nabiúlina, dé esta tarde una rueda de prensa para explicar la política monetaria llevada a cabo.

Nabiúlina ha estado desaparecida del espacio público durante varias semanas, ausentándose ante dos importantes comparecencias programadas.

Según el Financial Times, la funcionaria, quien se rumorea que perdió el favor del presidente ruso, Vladímir Putin, estuvo enferma debido a una grave infección respiratoria. EFE

mos/ah