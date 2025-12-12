El Banco Central ruso demanda a la belga Euroclear por usar sus activos sin autorización

Moscú, 12 dic (EFE).- El Banco Central de Rusia (BCR) demandó al depositario belga Euroclear por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, informó este viernes el órgano regulador.

«El BCR presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra el depositario Euroclear con el objetivo de obtener una indemnización por los daños causados» por el manejo de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, explican las autoridades financieras en su web. EFE

