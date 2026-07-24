El Banco Central ruso prevé un posible crecimiento nulo del PIB para este año

Compartir

2 minutos

Moscú, 24 jul (EFE).- El Banco Central ruso (BC) redujo este viernes las previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para este año a entre un 0 % y un 1 % debido al «impacto de una reducción temporal de la capacidad productiva», en alusión a la crisis por déficit de combustible.

«La previsión de crecimiento del PIB para 2026 se ha reducido a un rango de entre el 0 % y el 1,0 %. La previsión para 2027-2028 se mantiene sin cambios», informó el Banco Central en su página web.

Las autoridades económicas justifican su pronóstico por el «impacto de una reducción temporal de la capacidad productiva en la producción de ciertos sectores» desde junio, lo que coincide con el inicio de la crisis por déficit de combustible en todo el país debido a los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera.

«Las expectativas empresariales sobre la demanda y la producción futuras han disminuido significativamente durante el último mes. Esto podría indicar, entre otras cosas, una desaceleración del crecimiento del consumo en la segunda mitad del año», explica el organismo regulador.

Los ataques ucranianos también han disparado los riesgos proinflacionarios, que con un efecto en cadena inciden en los precios finales de los bienes de consumo, lo que generó preocupación en el sector empresarial por la posibilidad de que el BC no rebajara la tasa de interés.

Sin embargo, el BC satisfizo hoy la demanda de los empresarios rusos y rebajó los tipos 0,25 puntos porcentuales, situando la tasa en un 14 %.

La semana pasada el Kremlin negó que el país se encuentre sumido en una crisis económica pese a la contracción de la economía en los primeros meses del año, que según los expertos se contrajo un 0,3 % en el primer trimestre y que llevó al gobierno a revisar a la baja -del 1,3 % al 0,4 %- sus previsiones de crecimiento para este año.

El déficit presupuestario en el primer semestre del año ascendió a 5.731 billones de rublos (75.502 millones de dólares o 66.000 millones de euros), lo que equivale al 2,5 % del PIB, más del doble que el mismo periodo del año anterior.

Mientras las distintas autoridades económicas tratan de arreglar la situación dentro del marco de competencia de cada una, el Kremlin continúa priorizando el gasto militar y se mantiene, tras más de cuatro años de guerra, inflexible en sus demandas de capitulación de Ucrania. EFE

mos/pcc