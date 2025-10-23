El banco central surcoreano congela los tipos en el 2,5 % por tercera vez consecutiva

2 minutos

Seúl, 23 oct (EFE).- El Banco de Corea (BoK) decidió este jueves congelar su tipo de interés de referencia en el 2,5 % por tercera vez consecutiva, en línea con las expectativas, al considerar que la inflación se mantiene estable y que la economía continúa recuperándose, aunque advirtió de una mayor incertidumbre por las tensiones comerciales internacionales.

El BoK explicó en un comunicado sobre los resultados de su reunión del Comité de Política Monetaria que el crecimiento ha seguido su tendencia de mejora gracias al consumo y las exportaciones, aunque advirtió que persiste la incertidumbre en cuanto a futuros aumentos del producto interior bruto (PIB).

También destacó la necesidad de «monitorizar» la evolución del mercado inmobiliario y la deuda de los hogares, después de que los precios de la vivienda en Seúl y alrededores volvieran a acelerarse pese a las recientes medidas de estabilización.

La autoridad monetaria redujo en varias ocasiones los tipos desde finales de 2024 para estimular la economía.

El banco central señaló que el PIB surcoreano mantiene la trayectoria prevista en agosto, con un avance estimado del 0,9 % para este año y del 1,6 % para 2026, impulsado por el dinamismo del sector de los semiconductores.

«Sin embargo, se estima que han aumentado las incertidumbres tanto al alza como a la baja, derivadas de factores como las negociaciones comerciales entre Corea del Sur y Estados Unidos y entre Estados Unidos y China, los avances en la industria de semiconductores y el ritmo de recuperación de la demanda interna», dijo el BOK.

De cualquier forma, las previsiones siguen siendo muy inferiores a la tasa de crecimiento potencial estimada para el país asiático, del 2 %, el ritmo máximo al que una economía puede crecer sin disparar la inflación.

En cuanto a la inflación, el BOK también mantuvo sus proyecciones del al 2 % para este año y del 1,9 % para 2026.

«De cara al futuro, a pesar de la presión alcista del tipo de cambio, se proyecta que la inflación se mantendrá alrededor de 2% (la tasa objetivo) debido a la moderada presión de la demanda y la estabilización de los precios mundiales del petróleo», señaló.

El gobernador del BOK, Rhee Chang-yong, dijo, en una conferencia de prensa posterior al anuncio, que 5 de los 6 miembros del comité se mostraron a favor del congelamiento de la tasa de política monetaria, pero que 4 de ellos ven posible un recorte en el transcurso de los próximos tres meses. EFE

