El banco central surcoreano deja los tipos en el 2,5 % por quinta vez ante un won débil

3 minutos

Seúl, 15 ene (EFE).- El Banco de Corea (BoK) decidió este jueves mantener en el 2,5 % su tipo de interés de referencia, por quinta sesión consecutiva, en un contexto marcado por la constante depreciación del won y por riesgos persistentes para la estabilidad financiera, en una medida altamente anticipada.

«Si bien se espera que la inflación se estabilice gradualmente, el crecimiento económico continúa mejorando y persisten los riesgos para la estabilidad financiera. Por lo tanto, el Comité consideró apropiado mantener el nivel actual de la tasa base mientras evalúa la evolución de las políticas internas y externas», dijo el BOK en un comunicado.

Entre los riesgos se mencionaron los altos precios y la deuda de los hogares, especialmente en la capital y alrededores, así como el debilitamiento del tipo de cambio de la divisa local, el won, frente al dólar.

El BoK subrayó que el won ha mostrado una elevada volatilidad y volvió a situarse en el rango medio-alto de los 1.400 wones por dólar, impulsado por la fortaleza de la divisa estadounidense, la debilidad del yen y el aumento de los riesgos geopolíticos, pese a las recientes medidas de estabilización del mercado cambiario.

El won ha estado en declive durante las últimas diez operaciones de la Bolsa surcoreana, cerrando el miércoles a 1.477,5 unidades por dólar.

En diciembre pasado llegó a caer a su nivel más bajo en más de 16 años. Varios analistas consideran que el BoK evitó un recorte de la tasa de política monetaria para evitar salidas de capital extranjero y golpear al won aún más.

La volatilidad del won también es causa de preocupación en EE.UU. por los posibles efectos en la inversión de las firmas surcoreanas destinadas al país norteamericano, en el marco del reciente acuerdo de inversión de 350.000 millones de dólares de Seúl a Washington, a cambio de una reducción arancelaria.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo esta semana, en una reunión en EE.UU. con el jefe negociador comercial surcoreano, Yeo Han-koo, que la reciente depreciación del won no refleja la solidez económica de Corea del Sur, señalando como «indeseable» la excesiva volatilidad cambiaria.

El BoK señaló que la economía surcoreana mantiene una senda de recuperación, apoyada en la mejora del consumo y en el sólido desempeño de las exportaciones, especialmente del sector de los semiconductores, pese a la persistente debilidad de la inversión en construcción.

El banco reiteró su previsión de crecimiento del 1,8 % para este año, en línea con sus estimaciones de noviembre, y apuntó con cierto optimismo el mejor comportamiento del sector tecnológico y de las principales economías.

El banco central mantuvo sin cambios sus previsiones de inflación, que sitúan el índice general en el 2,1 % y la inflación subyacente en el 2,0 %, y reiteró que los precios tenderán gradualmente hacia el objetivo del 2 %.

A diferencia de reportes previos, el BoK no mencionó que contemplaría un futuro recorte de tipos, lo cual puede interpretarse a una despriorización de la tendencia de recortes en medio de un cambiante contexto económico. El último recorte, de 0,25 puntos porcentuales, fue realizado en octubre de 2024. EFE

