El banco central surcoreano eleva las tasas de interés por primera vez en tres años

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El banco central de Corea del Sur subió este jueves sus tasas de interés en 25 puntos base, la primera vez en más de tres años.

El Banco de Corea (BOK) convocó una reunión del Consejo de Política Monetaria y «elevó la tasa de referencia del 2,5% al 2,75%», informó un funcionario del emisor a la AFP.

Desde mayo, el BOK se ha inclinado cada vez más hacia una política monetaria más restrictiva, debido a una inflación persistente, un won más débil y una economía impulsada por las sólidas exportaciones de semiconductores del país.

La combinación de un crecimiento robusto, el aumento de los precios de la vivienda y el elevado endeudamiento de los hogares ha reforzado esta postura.

La economía de Corea del Sur creció a su ritmo más rápido en casi seis años durante el primer trimestre, mientras que los precios al consumidor subieron un 3,2% en junio respecto al año anterior.

El aumento de los tipos de este jueves fue el primero desde enero de 2023, cuando el banco central elevó su tasa de política monetaria hasta el 3,5% durante un ciclo de normalización posterior a la pandemia de covid-19.

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