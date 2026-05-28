El banco central surcoreano mantiene los tipos en el 2,5 % y sube previsión de crecimiento

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Seúl, 28 may (EFE).- El Banco de Corea (BoK) mantuvo este jueves en el 2,5 % su tipo de interés de referencia por octava sesión consecutiva, entre la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y sus efectos inflacionarios, aunque elevó del 2 % al 2,6 % su previsión de crecimiento económico para este año.

«La presión inflacionaria ha aumentado debido a la guerra en Oriente Medio, el crecimiento ha sido mayor de lo previsto, impulsado por las fuertes exportaciones, y persisten los riesgos para la estabilidad financiera», dijo el BoK en su informe de política monetaria sobre las razones para congelar los tipos.

El BoK, liderado por su nuevo gobernador, Shin Hyun-song, quien asumió el cargo el mes pasado, señaló que cinco miembros del comité de política monetaria apoyaron mantener el tipo de interés de referencia, congelado desde mayo de 2025, mientras que los otros dos propusieron subirlo hasta el 2,75 %.

El BoK, además, elevó su previsión de crecimiento para este año al 2,6 %, frente al 2 % estimado en febrero.

«La economía nacional ha crecido significativamente, gracias a las sólidas exportaciones y al aumento de la inversión, impulsados ​​por los semiconductores y las favorables tendencias de consumo. El empleo continuó su tendencia al alza, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado, sobre todo en el sector servicios», dijo el banco con respecto al aumento del pronóstico.

Agregó que, de cara al futuro, se espera que la economía nacional continúe su tendencia de mejora, aunque los efectos del aumento de los precios de las materias primas y las limitaciones de la oferta «podrían incrementarse ligeramente».

Advirtió, no obstante, que persisten riesgos alcistas y bajistas en la trayectoria futura del crecimiento económico, relacionados con el grado de expansión del sector de los semiconductores y sus efectos indirectos sobre la demanda interna, la evolución de la situación en Oriente Medio y los cambios en el entorno comercial.

En cuanto a la inflación, el BoK dijo que, considerando la drástica subida de los precios del petróleo, prevé que los precios al consumidor y la inflación subyacente para este año se sitúen en el 2,7 % y el 2,4 %, frente al 2,2 % y el 2,1 % estimado en febrero.

Sobre los mercados financieros y cambiarios, el banco dijo que continuó la alta volatilidad de los principales indicadores, y que el tipo de cambio del won frente al dólar volvió a depreciarse hasta el entorno de 1.500 wones por dólar, por la apreciación del dólar y la venta neta de acciones surcoreanas por parte de inversores extranjeros. EFE

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