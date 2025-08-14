El Banco Central turco mantiene su objetivo de un 24 % de inflación a fines de 2025

Ankara, 12 ago (EFE).- El Banco Central de Turquía (CBRT) mantuvo este jueves su objetivo de inflación media para fin de año en el 24 %, sin cambios con respecto a la meta fijada hace tres meses, mientras que elevó del 12 al 16 % la de fines de 2026.

Al presentar su informe trimestral en Estambul, el gobernador del CBRT, Fatih Karahan, resaltó que «la política monetaria restrictiva ha contribuido a mejorar los indicadores de riesgo y volatilidad».

El gobernador reveló que el CBRT ha decidido «cambiar el marco para la presentación de las previsiones a medio plazo», introduciendo «objetivos provisionales» que «no se modificarán a menos que se produzcan circunstancias extraordinarias entre los períodos de presentación de informes».

«Estimamos que la inflación se situará entre el 25 % y el 29 % para finales de 2025. Para finales de 2026, se proyecta que la inflación se sitúe entre el 13 % y el 19 %. Mantenemos nuestra meta provisional anterior para 2025 en el 24 %, como se indicó en el informe anterior. Para 2026 y 2027, hemos fijado nuestras metas de inflación en el 16 % y el 9 %, respectivamente», dijo Karahan.

En julio, la tasa de la inflación turca se situó en el 33,52 % interanual, 1,52 puntos menos que la registrada en junio y su valor más bajo en 44 meses.

Añadió que la entidad emisora, cuya prioridad es reducir la inflación, mantendrá su política monetaria restrictiva.

El mes pasado, el CBRT recortó los tipos de interés en 300 puntos básicos, del 46 al 43 %. EFE

