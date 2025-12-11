El Banco Central turco reduce los tipos de interés en 150 puntos básicos, hasta el 38 %

2 minutos

Ankara, 11 dic (EFE).- El Banco Central de Turquía ha recortado este jueves los tipos de interés hasta el 38 %, una reducción de 150 puntos básicos desde el 39,5 % en el que los fijó en octubre pasado, un movimiento esperado por los mercados, pese a que la inflación sigue superior a lo pronosticado.

La institución mantiene así la dinámica de bajadas puesta en marcha hace un año, solo interrumpida por una subida en abril pasado, entre turbulencias políticas.

En su última decisión al respecto, en octubre pasado, el Banco redujo los tipos 100 puntos, del 40,5 al 39,5 %.

La inflación interanual se mantuvo en el 31 % en noviembre pasado, una bajada 1,8 puntos respecto al mes anterior, en línea con las previsiones anunciadAs por el Banco ese mismo mes, pero por encima de la horquilla del 25-29 % proyectado en agosto para el final del año.

En su comunicado de hoy, el banco emisor justifica la bajada con que en noviembre «la inflación de los precios de consumo era menor que la esperada, gracias a una bajada sorpresiva en los precios de la comida».

«Tras subir en septiembre, la tendencia de inflación subyacente bajó ligeramente en octubre y noviembre y el crecimiento trimestral resultó superior a lo proyectado en el tercer trimestre», asegura.

Como en los meses pasados, apunta, sin embargo, que «las expectativas respecto a la inflación y los hábitos de fijar precios siguen representando un riesgo para el proceso de reducir la inflación».

Tras años de tipos extremamente bajos para incentivar el consumo y el empleo, el Banco Central empezó en junio de 2023 una subida paulatina de las tasas, hasta alcanzar el 50 % en 2024, dinámica que invirtió en diciembre pasado con una bajada escalonada.

Si bien antes fijaba los tipos de forma mensual, el Banco Central celebró este año solo 8 reuniones dedicadas a la política monetaria, sin modificarla en febrero, mayo, agosto y noviembre.EFE

dt-iut/ll/CG