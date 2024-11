El Banco de alimentos de Nueva York repartirá 40 millones de comidas en fiestas navideñas

Nueva York, 25 nov (EFE).- El Banco de alimentos de Nueva York repartirá 40 millones de comidas durante la temporada de vacaciones navideñas, que en Estados Unidos comienzan en realidad un mes antes, con el Día de Acción de Gracias, según previsiones de la organización.

De agosto de 2023 a agosto de 2024, esta institución distribuyó 91 millones de comidas a sus ciudadanos, donde se incluyen 33 millones de libras de producto fresco, es decir, 15 millones de kilogramos.

Aparte de repartir comida tanto enlatada como fresca, la organización también cuenta con comedores sociales en West Harlem donde facilitan más de 500 comidas al día.

«Como organización, priorizamos la elección, no solo para los neoyorquinos a los que servimos, sino también para los proveedores y miembros que los atienden», aseguró la vicepresidenta de la agencia e impacto organizacional de la institución, Zanita Tisdale.

En una rueda de prensa, en la que también explicó que los beneficiarios de estas comidas pueden solicitarlas a través de un portal, de forma que tengan la opción de elegir los alimentos.

«A los estadounidenses les encanta la ‘libertad’, darles la oportunidad de elegir en la cola del cajero para que elijan la comida que quieren asegurarse», añadió el vicepresidente de la organización, Zac Hall.

Desde la organización, destacan la importancia de estos comedores sociales para aquellas personas que se encuentran ‘sin techo’, pues no disponen de un lugar donde poder cocinar. Eso ayuda a entender por qué la inseguridad alimentaria va de la mano con la inseguridad de la vivienda.

Actualmente, 1,3 millones de neoyorquinos tienen una situación de inseguridad alimentaria y el barrio que más sufre en este aspecto es el Bronx, donde se concentran la mayoría de los hogares que luchan por satisfacer sus necesidades básicas.

Según recoge el ‘Food Bank for New York City’, uno de cada cuatro niños se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria y uno de cada tres niños del Bronx no sabe cómo llegará su próxima comida.

El Banco de alimentos de Nueva York presta servicio desde 1983 y cuenta con unas 800 comedores benéficos, despensas de alimentos y socios en los cinco barrios de la ciudad.

Desde su fundación, ha conseguido repartir más de 1.600 millones de comidas, aseguraron. EFE

