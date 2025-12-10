El Banco de Canadá mantiene los tipos en el 2,25 % ante la resiliencia de la economía

Toronto (Canadá), 10 dic (EFE).- El Banco de Canadá anunció este miércoles que mantendrá los tipos de interés sin cambios en el 2,25 %, en su última decisión de 2025, ante la mejora de la situación económica del país a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, su principal socio comercial.

El banco central señaló en un comunicado que la economía canadiense superó las expectativas con el inesperado crecimiento del 2,6 % en el tercer trimestre y que en el resto del mundo, las principales economías «siguen mostrando resiliencia al proteccionismo comercial de EE.UU.», aunque se mantiene la incertidumbre.

En Canadá, el mercado laboral mejoró con la caída del desempleo al 6,5 % en noviembre, al mismo tiempo que la inflación interanual se ralentizó al 2,2 % en octubre, añadió la institución financiera, que prevé que el crecimiento económico se mantenga en 2026.

Ante este panorama, el Banco de Canadá explicó que «si la inflación y la actividad económica evolucionan en términos generales conforme a la proyección de octubre, el consejo de gobierno considera que el tipo de interés actual es aproximadamente el adecuado para mantener la inflación cerca del 2 % y ayudar a la economía en este periodo de ajuste estructural».

«La incertidumbre sigue siendo elevada. Si las perspectivas cambian, estamos preparados para responder. El banco está centrado en garantizar que los canadienses sigan confiando en la estabilidad de los precios durante este periodo de agitación mundial», añadió.

El Banco de Canadá ha reducido durante este año en cuatro ocasiones los tipos de interés, que pasaron del 3,25 % en enero al 2,25 % actual, en respuesta a la situación creada por la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos, país al que Canadá destinaba en 2024 el 76 % de sus exportaciones. EFE

