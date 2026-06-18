El Banco de España revisa al alza su previsión de inflación en 2026, hasta el 3,6%

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El Banco de España anunció el jueves una revisión al alza de su previsión de inflación para 2026, situándola en el 3,6% frente al 3% previsto hasta ahora, debido al impacto del «shock energético» derivado del conflicto en Oriente Medio.

«Este repunte obedece al impacto del shock energético asociado al conflicto en Oriente Próximo», afirma el banco central.

De todos modos, «el reciente acuerdo de paz» entre Estados Unidos e Irán «ha reducido la probabilidad de nuevos episodios de escalada y ha favorecido una cierta mejora de las perspectivas para los mercados energéticos».

El Banco de España no modifica sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027, y afirma que espera un aumento del PIB en España del 2,3% y del 1,7%, respectivamente, lo que supone un ritmo previsto muy superior al de la zona del euro.

En el segundo trimestre de 2026, el PIB debería crecer entre un 0,5% y un 0,6%, según el Banco de España, que prevé que la tasa de desempleo se sitúe en el 10% a finales de año.

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