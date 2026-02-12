El Banco de Francia lanza un dispositivo para que las empresas prevean riesgos climáticos

1 minuto

París, 12 feb (EFE).- El Banco de Francia (BdF) lanzó este jueves la Herramienta de Diagnóstico para la Adaptación al Cambio Climático en Francia, cuyo objetivo es ayudar a las empresas y organismos a prever riesgos climáticos según su ubicación exacta.

El dispositivo busca una base común para que todos los actores públicos y privados preparen sus infraestructuras ante condiciones extremas.

Basado en datos del portal de Météo-France y en 17 modelos climáticos científicos, el actual escenario prevé un calentamiento en Francia metropolitana de +2 °C en 2030; +2,7 °C en 2050; y +4 °C para el año 2100.

Además del calor, esta herramienta mide el número de días al año en los que se superan ciertos umbrales críticos en las precipitaciones, el viento, los incendios, el frío y las sequías.

«Si bien la transición climática de las empresas es indispensable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, esta no bastará para evitar los impactos del calentamiento que ya se ha puesto en marcha», advierte el BdF.

El calor, las sequías y los episodios de lluvias extremas «tendrán consecuencias concretas en las infraestructuras, las cadenas de producción de las empresas y la continuidad de los servicios», alertó el organismo regulador, en un comunicado. EFE

