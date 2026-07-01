El Banco de Guatemala cumple 80 años como ancla económica, según su presidente

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Agustín Ortiz y Mariano Macz

Ciudad de Guatemala, 1 jul (EFE).- El presidente del Banco de Guatemala (Banguat-central), Álvaro González Ricci, considera que esta institución, que este miércoles cumple 80 años, se ha consolidado como el principal pilar de la estabilidad económica del país, blindando los fundamentos macroeconómicos frente a los shocks externos.

Así lo aseguró González Ricci en una entrevista con EFE, donde explicó que la banca central ha pasado de ser una entidad eminentemente privada e intervencionista, a convertirse en un regulador público que opera como un «árbitro» del libre mercado para garantizar la certidumbre financiera a largo plazo.

“Lo que ha caracterizado al banco durante todos estos años, ha sido cabalmente que es el principal pilar de la estabilidad económica del país. Cuando hay estabilidad económica, lo que hacemos es que se garantiza que el país reciba inversión extranjera directa y fortalecemos también la inversión local”, afirmó González Ricci.

El funcionario detalló que el balance institucional se enmarca en la conmemoración de los 80 años del inicio de operaciones del Banguat en 1946 y el centenario de la banca central en el país, hitos que se ven reflejados en una prolongada resiliencia de la economía del país centroamericano.

Para ilustrar el origen normativo de este blindaje económico frente a los desajustes presupuestarios, el titular de la entidad monetaria advirtió sobre la trascendencia de las reformas constitucionales históricas aplicadas en el territorio guatemalteco.

“En 1993 hubo una reforma constitucional que sí generó un artículo específicamente, que diría yo es el más importante que tenemos actualmente fuera de las leyes bancarias, y es el artículo 133 de la Constitución Política de la República en donde se le prohíbe al Banco de Guatemala prestarle dinero al gobierno”, aseveró González Ricci.

Freno a la inflación

Esta restricción legal ha evitado crisis de liquidez severas como las registradas en otras latitudes del continente suramericano mediante la emisión descontrolada de papel moneda sin respaldo, comentó el presidente del banco central.

“Vemos ejemplos de otros países como Argentina, donde el Banco Central le presta al gobierno; Venezuela, inclusive Estados Unidos y ahí lo que se ha generado son hiperinflaciones”, precisó la máxima autoridad monetaria.

A este candado constitucional se sumó en 2002 el paquete de leyes bancarias y de supervisión financiera, y en 2005 la adopción del esquema de metas explícitas de inflación, cuyo valor central está fijado en el 4 % (con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo).

El manejo de la tasa de interés líder ha sido la herramienta determinante de la institución y la Junta Monetaria, que también preside González Ricci, para «enfriar o calentar la economía» ante coyunturas críticas, como el desborde inflacionario de 2023 derivado de la guerra en Ucrania, que elevó los precios de los combustibles y llevó ese indicador hasta un inusual 9,24 %.

Frente a este escenario de presiones externas, la Junta Monetaria elevó la tasa líder hasta el 5,5 % para controlar los «efectos de segunda vuelta» de la inflación en la canasta básica. En la actualidad, con una inflación controlada en el 3,24 % y las expectativas ancladas dentro del rango meta para los próximos cinco años, el indicador se sitúa en el 3,5 %.

Blindaje y dinero digital

Con el objetivo de salvaguardar esta solidez y vigilar el buen desempeño de los indicadores macroeconómicos de cara al futuro, la institución ha tenido que expandir su campo de acción frente a las nuevas tendencias globales y las amenazas tecnológicas emergentes.

Para adaptarse a la digitalización acelerada del entorno financiero y mitigar las modalidades delictivas que ponen en riesgo el dinero de los usuarios, el Banguat ha desarrollado profundas reformas operativas internas orientadas a la seguridad tecnológica, según González Ricci.

“Hicimos cambios a través de la creación de una Dirección de Ciberseguridad, pensando que ahora la tecnología, la digitalización, los pagos digitales, las criptomonedas, etcétera, han generado un espacio muy importante para las personas que buscan maneras ilícitas de estafar. Esa dirección está a la última tecnología existente para proteger toda la información que maneja el banco”, remarcó el funcionario.

En materia de divisas digitales de emisión oficial, la banca central mantiene programas de asistencia técnica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evaluar las Monedas Digitales de Banco Central (CBDC, por sus siglas en inglés), aunque el funcionario descartó su adopción a corto o mediano plazo debido a que en Latinoamérica la población sigue optando de manera generalizada por el dinero en efectivo.

Con el fin de mitigar riesgos de esquemas piramidales en plataformas Fintech, las autoridades formularon una iniciativa de ley para regular los medios de pago electrónicos y billeteras digitales, la cual se encuentra bajo el análisis del Ministerio de Economía antes de ser remitida al Congreso.

Resiliencia del quetzal

El dinamismo macroeconómico se refleja de forma nítida en la solidez del quetzal, calificada históricamente como una de las monedas más estables de la región tras registrar variaciones inferiores al 1 % frente al dólar en los últimos quince años, incluso ante el fuerte ingreso de remesas familiares.

“Las reservas monetarias internacionales están alrededor de 34.000 millones de dólares, equivalentes casi a 11 meses de importaciones. Eso refleja que en algún momento de un shock en temas de demanda de dólares, tenemos los recursos suficientes; eso da mucha estabilidad y lo aprecian las calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional”, destacó el presidente de la entidad.

Esta estabilidad ha permitido que la producción del país avance de forma sistemática por encima de su crecimiento potencial del 3,5 %, tras reportar un incremento del 4,3 % el año pasado y proyectar una expansión del 4,1 % para el cierre de 2026. EFE

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