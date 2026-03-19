El Banco de Inglaterra deja los tipos en el 3,75 % ante la inflación por la guerra en Irán

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Londres, 19 mar (EFE).- El Banco de Inglaterra mantuvo este jueves los tipos de interés en el 3,75 % en medio de la creciente incertidumbre económica y alza de la inflación por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Comité de Política Monetaria de la entidad decidió por unanimidad dejar los tipos sin tocar, al prever que el índice de precios al consumo (IPC) «subirá a corto plazo por este nuevo choque a la economía».

La entidad constató que «el conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento significativo de los precios globales de la energía y de otras materias primas», lo que afectará al combustible doméstico e incidirá en los costes de las empresas.

El banco se refirió especialmente a las consecuencias del cierre de facto del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, que afecta no solo el 20 % del tránsito marítimo de petróleo y gas natural licuado, sino también de otras mercancías, con un impacto significativo en las cadenas de suministro.

Los temores a una escasez de oferta de hidrocarburos por los ataques en el golfo Pérsico, una de las principales regiones productoras, llevó al petróleo a alcanzar un precio de casi 120 dólares tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, y el brent europeo cotiza ahora en torno a los 112 dólares.

El comité del banco central, formado por nueve miembros, dijo que continuará «vigilando de cerca» el impacto de la guerra, a fin de actuar cuando sea necesario para garantizar que la inflación progrese hacia el objetivo oficial del 2 %.

El Banco de Inglaterra aplicó el último recorte de tipos, de un cuarto de punto, el pasado diciembre, cuando los redujo del 4 al 3,75 %, al considerar entonces que la presión inflacionaria había disminuido.

Ese recorte fue el sexto desde agosto de 2024, cuando comenzó el actual ciclo de rebajas tras años de subidas iniciadas en diciembre de 2021 desde niveles históricamente bajos, impulsadas por la elevada inflación durante la pandemia. En su momento de ‘pico’, llegaron a estar 5,25 %, en julio de 2024.

La economía del Reino Unido sigue estancada, con un crecimiento del 1,3 % en 2025 y una expansión prevista este año de apenas 1,1 %, por debajo del 1,4 % pronosticado en noviembre pasado.

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) informó este jueves de que la tasa de desempleo fue del 5,2 % en enero, mientras que la inflación se sitúa en el 3,2 %. EFE

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