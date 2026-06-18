El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 3,75 %, pendiente de Oriente Medio

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Londres, 18 jun (EFE).- El Banco de Inglaterra dejó este jueves los tipos de interés en el 3,75 % al considerar que persisten riesgos para la inflación derivados de la situación en Oriente Medio, mientras evalúa también señales de enfriamiento de la economía británica.

El Comité de Política Monetaria de la entidad decidió por 8 votos frente a 1 mantener el precio del dinero sin cambios, en línea con lo esperado por los analistas.

Al justificar su decisión, afirmó que «el conflicto en Oriente Medio implica que las perspectivas para los precios mundiales de la energía son muy inciertas».

«Si bien han bajado desde el pico inicial, la guerra dificulta predecir su evolución», añadió.

El precio del petróleo cayó hoy tras la firma por parte de Estados Unidos e Irán de un plan hacia la paz y la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el suministro de crudo, si bien se mantiene la incertidumbre sobre su aplicación.

El banco central británico también tuvo en cuenta que el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido se situó en el 2,8 % en los doce meses hasta mayo, sin cambios respecto a abril, aunque todavía por encima del objetivo oficial del 2 %.

Analizó asimismo señales de debilitamiento del mercado laboral, con una tasa de desempleo del 4,9 % en el trimestre hasta abril, una caída de las vacantes hasta 707.000 -su nivel más bajo en cinco años- y un crecimiento salarial del 3,4 %, indicadores que sugieren una moderación de las presiones inflacionistas.

La decisión del Banco de Inglaterra se produjo un día después de que la Reserva Federal estadounidense optara también por mantener sin cambios los tipos en la horquilla del 3,5 % al 3,75 %, en un contexto de inflación aún elevada, del 4,2 % en mayo, y de incertidumbre geopolítica ligada a Oriente Medio.

La institución británica aplicó el último recorte de tipos, de un cuarto de punto, el pasado diciembre, cuando los redujo del 4 al 3,75 %, al considerar entonces que la presión inflacionaria había disminuido, en el marco de un ciclo de rebajas iniciado en agosto de 2024. EFE

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