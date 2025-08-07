The Swiss voice in the world since 1935

El Banco de Inglaterra recorta su principal tasa de interés

El Banco de Inglaterra recortó el jueves su principal tasa de interés hasta el 4%, el nivel más bajo en dos años y medio, en un intento por impulsar la economía británica, bajo amenaza de los aranceles estadounidenses.

Junto a la decisión, que era esperada, el banco publicó su previsión de crecimiento económico para el Reino Unido, que evalúa en 1,25 % este año, un poco superior a su estimación anterior (1%).

«El impacto directo de los aranceles de Estados Unidos es más leve de lo esperado, pero la incertidumbre general relacionada con los aranceles sigue lastrando la confianza», señaló el banco central en un comunicado.

Londres y Washington alcanzaron en mayo un acuerdo para reducir los aranceles de más del 10% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a ciertos productos británicos importados, especialmente vehículos.

El recorte del jueves es la quinta reducción de esta tasa por parte del Banco de Inglaterra desde que inició un ciclo de recortes en agosto de 2024.

Su objetivo principal es mantener la tasa de inflación anual del Reino Unido en el 2,0%, pero los últimos datos oficiales mostraron que en junio se disparó hasta el 3,6 %, un máximo de 18 meses.

