El Banco de Japón congela los tipos en el 0,75 % en medio de la guerra en Irán

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(Actualiza con declaraciones del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, en rueda de prensa)

Tokio, 19 mar (EFE).- El Banco de Japón (BoJ) decidió este jueves mantener en el 0,75 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, mientras evalúa el impacto en la economía japonesa del alza del precio del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al término de su reunión mensual de dos días sobre política monetaria, el comité del BoJ optó por segundo mes consecutivo por mantener las tasas de interés en el 0,75 %, tras una votación que salió adelante con ocho votos a favor y uno en contra, según informó el organismo a través de un comunicado.

El único miembro que se posicionó en contra, Hajime Takata, propuso aumentar los tipos al 1 % y alegó que el objetivo de estabilidad de precios se había alcanzado «en gran medida».

El BoJ, que sostuvo que la economía japonesa «se ha recuperado moderadamente aunque se ha observado cierta debilidad en algunos tramos», apuntó a que es necesario estar atentos a la evolución futura, debido al aumento de la «tensión» en Oriente Medio que ha provocado volatilidad de los mercados y alza de precio del crudo.

En una rueda de prensa tras el anuncio de la decisión, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, evitó pronunciarse sobre la idoneidad de futuras subidas de tipos de interés, indicando que analizarán en cada reunión el nivel de confianza y riesgos de las previsiones sobre la economía.

«Por ahora, un punto crucial será analizar cómo la situación en Oriente Medio afecta a la economía japonesa. Antes de este conflicto, las empresas y hogares mostraban solidez tanto en ingresos como en gastos. Revisaremos hasta qué punto el aumento del precio del crudo podría frenar este crecimiento», incidió.

Ueda explicó que decidieron mantener la previsión de que la economía continuará creciendo moderadamente y que la tasa de inflación subyacente alcanzará el objetivo de estabilidad de precios, pero advirtió de que se puede ver presionada por el alza de precio del petróleo.

Durante su intervención, sostuvo que el aumento del importe del crudo «genera presiones inflacionarias en todos los países, especialmente para los países importadores», como es el caso de Japón, que depende en un 90 % del petróleo procedente de Oriente Medio.

«Esto frena la actividad económica. El impacto final dependerá de cuánto se prolongue el conflicto y de cómo afecte a las cadenas de suministro y a la confianza de empresas y consumidores», concluyó el gobernador del BoJ.

El banco, que intenta alcanzar su objetivo de inflación del 2 %, subió hace tres meses, en diciembre de 2025, el tipo de interés al 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas. Sin embargo, desde entonces los ha mantenido para analizar el efecto de la medida en empresas y hogares. EFE

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